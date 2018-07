Lettelse og feiring i Thailand etter grotteguttenes redning

Verden

Men det var i siste liten. Bare timer etter at de siste guttene var hentet ut tirsdag kveld, sviktet pumpene som i over en uke hadde arbeidet med å pumpe vann ut av grotten.

Ifølge avisa The Guardian hørte de som jobbet ved kammer tre i grotten, plutselig roping fra lenger inne da de som var der, brått måtte ta seg opp på tørr grunn for å unngå vannet som plutselig steg.

Mange dykkere og arbeidere var fortsatt inni grotten, i fullt arbeid med å rydde opp i alt utstyret som var fraktet inn i for å gjennomføre redningsaksjonen. De tre dykkerne og legen som hadde vært hos guttene de siste dagene, var nettopp kommet ut da pumpene sviktet.

Gått ned to kilo

Legene på sykehuset der guttene er lagt inn i Chiang Rai, sier at de har klart seg godt de to ukene i grotten. Gjennomsnittlig har de gått ned to kilo på grunn av mangel på mat, men de har kunnet drikke noenlunde rent vann som dryppet fra taket.

Tre av guttene har lettere lungebetennelse, men ellers kan de fire guttene som ble hentet ut søndag, nå spise vanlig mat og gå omkring, mens de som ble berget mandag og tirsdag, fortsatt spiser grøt.

Guttene ser ut til å ha klart seg godt også mentalt gjennom ti dager i totalt mørke og uvisshet, og deretter flere dager til i spenning etter at de ble funnet. Men de vil bli sjekket av psykologer.

#Hooyay

Over hele Thailand ble redningen feiret, og alle avisene hadde saken som hovedoppslag onsdag, med emneknaggen Hooyay, som marinen brukte hver gang en gutt ble brakt ut, over forsidene. Emneknaggen spredte seg fort på sosiale medier.

Dykkerne og de øvrige i det store teamet som sto for redningen, fikk omfattende hyllest, og takknemligheten var stor ikke minst overfor de mange utlendingene som kom for å hjelpe.

Onsdag sto en gruppe på flere hundre skoleelever utenfor sykehuset der guttene og treneren befinner seg. Læreren deres ledet an i heiaropene for alle dem som var kommet også fra utlandet for å gjøre redningen til en suksess.

Etter at guttene ble funnet, vurderte myndighetene en rekke alternativer for å få dem ut. Men frykten for at vannet skulle stige fort på grunn av monsunregn, og at oksygennivået i grotten skulle bli for lavt, gjorde at det raskt ble bestemt at de skulle hentes ut av dykkere.

Et eliteteam på 19 dykkere, flere av dem thailandske spesialsoldater og de andre fra Storbritannia, Australia og andre land, var involvert i den komplekse operasjonen for å hente dem ut i tre grupper fra søndag til tirsdag.

Farlig operasjon

At det var en farlig operasjon, ble tydelig for alle da en thailandsk dykker mistet livet da han slapp opp for luft mens han deltok i arbeidet med å utplassere tau og oksygentanker i grottegangene. Han blir nå hyllet som en helt.

Hver av de 13 ble ført ut av to dykkere, en foran og en bak. Guttene var festet til den forreste med line og slange til en oksygentank dykkeren hadde på magen.

Der det var vann til taket, måtte de åle seg fram i passasjer som noen steder var under en meter i diameter. Men fordi mye vann var pumpet ut, var det også lange strekninger med tørr grunn der de kunne bæres på bårer.

(NTB)