En ung kvinne fra Afghanistan fødte barnet sitt for fire dager siden. Barnet ble tatt med keisersnitt på et sykehus på den greske øya Lesvos.

Nå må den nybakte moren lære å reise seg opp fra gulvet, uten å få press på det ferske såret etter operasjonen. I morgen sendes hun og babyen fra sykehuset – tilbake til et lite telt i en flyktningleir, med kun et teppe å ligge på. Babyen har ennå ikke lært å suge melk fra brystet skikkelig.

Anna Verwaal forteller denne og mange flere historier. Hun er sykepleier fra Nederland og spesialist i mødres og barns helse. Denne sommeren jobber hun som frivillig på Lesvos, der hun hjelper gravide flyktninger og familier med små barn.

– Situasjonen for flyktningene her er helt forferdelig. Folk i Europa har ingen anelse om det som foregår. Jeg ble så sjokkert da jeg kom hit, sier hun.

Det kommer færre flyktninger til Europa med båt enn før. Fram til 5. august i år hadde 59.271 flyktninger reist over havet til Europa. Det er om lag halvparten så mange som i samme periode i fjor, melder Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Til Hellas har det kommet rundt 16.000 flyktninger og migranter i år.

– Folk er redde

«Velkommen til fengsel» står det sprayet på muren utenfor leiren Moria. Det er hit kvinnen fra Afghanistan skal tilbake med sitt nyfødte barn. Grå telt står tett i tett under den stekende sola. Leiren er laget for et par tusen mennesker. Nå bor det over 8.000 her, ifølge organisasjonen Leger uten grenser.

Situasjonen i leiren påvirker flyktningenes psykiske helse, skriver organisasjonen.

– Folk er redde fordi det bryter ut slåsskamper i leirene. Fire ganger på én måned i sommer har politiet måttet bruke tåregass for å skille dem som sloss. Folk har flyktet fra konflikt i hjemlandet, men konflikten har fulgt dem hit, sier Verwaal.

Verwaal samarbeider med Bashira-senteret, drevet av den frivillige organisasjonen SAO, i byen Mytilene. Der kan flyktningkvinner komme og få en pause fra livet i leiren. De kan blant annet hekle kluter så de har noe å vaske seg med.

– Vi har luftkjøling i ett rom. Der har vi lagt ut puter, så de gravide kan ligge og sove litt i et kjølig rom, forteller hun.

Noen kvinner har flyktet alene med små barn. De har mistet ektemannen i krig eller terror. Kanskje hadde de en baby i magen mens de flyktet.

– De har ingen til å ta vare på dem. De deler telt med andre familier. Dermed har de ikke noe privatliv, sier Verwaal.

Lukter forferdelig

Utenfor teltene er det nesten 40 grader. Lukten i leiren er forferdelig, ifølge sykepleieren. Toalettene er ikke laget for så mange mennesker.

Verwaal forteller at mange kvinner er redde for å gå på do om natta. Derfor tar de på seg bleie i voksenstørrelse. Kvinnene får sopp i underlivet siden huden ikke får puste.

– De frykter å bli voldtatt hvis de går ut. Så de tisser i bleien isteden, sier sykepleieren.

Kvinnene som kommer til Bashira-senteret, får ett eple hver. I flyktningleiren får de ingen frukt eller grønnsaker, ifølge Verwaal.

– Alt de får, er litt kylling, ris og poteter. De gravide får ikke mer mat enn de andre, sier hun.

En mor med et lite barn kom til senteret hvor Verwaal jobber. De var svette og skitne, så de fikk låne dusjen. Det kan flyktningene vanligvis bare drømme om. Etterpå skulle Verwaal åpne flasken til den lille gutten for å fylle den med morsmelkerstatning. Inni flasken var det fullt av skitt og melkerester – et perfekt sted for skumle bakterier.

– Slik er det å bo mange måneder i et telt, uten tilgang til varmt vann, sier sykepleieren.

Disse flyktningene og migrantene er de heldige. De kom levende fra den farlige reisen over havet. I 2015 ble ferieøya Lesvos målet for mange smuglerbåter med flyktninger. I dag bor migrantene side om side med europeiske turister.

– Båtflyktninger tar selfier foran svære luksusbåter i havna. Ved siden av står skip fra den britiske kystvakta. De skal beskytte Europas grenser mot disse menneskene, sier Verwaal.

En større andel av dem som prøver å komme til Europa, drukner. Italia har stengt sine havner for flyktninger. Nå drar stadig flere til Spania, og også der sliter myndighetene med å ta imot alle som trenger hjelp.

– Disse menneskene har flyktet fra krig og vold. Jeg ser sinnet som vokser i dem, og det skjer på grunn av måten de behandles på, mener Verwaal.

