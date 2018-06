Verden

Den jødiske organisasjonen i Umeå i Midt-Sverige har besluttet å legge ned på grunn av gjentatte trusler fra nazister.

– Judiska Föreningen i Umeå har beslutat att lägga ner efter återkommande hot & trakasserier från nazister. Det innebär att det inte finns någon judisk verksamhet i Sverige norr om Uppsala. JUS vill tacka alla som kämpat för att driva judisk verksamhet i Umeå!

Det skriver den jødiske foreningen i byen Umeaå i midt-Sverige på sin Twitter-side i dag.

Organisasjonen beskriver seg selv som en ideell paraplyorganisasjon som har som formål å fremme jødisk barn- og ungdomsliv i Sverige.

JUS vill tacka alla som kämpat för att driva judisk verksamhet i Umeå! pic.twitter.com/JufFqwGu4j — Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) (@JudiskaUngdom) June 5, 2018

Et nederlag

– Det er et nederlag, sier Carinne Sjöberg, tidligere leder i Judiska föreningen.

Til SVT sier Sjöberg at foreningen stengte lokalene for et drøyt år siden, etter en rekke trusler. Nå har de besluttet å legge ned, men Sjøberg sier de kan åpne igjen på et senere tidspunkt. Hvis de føler det er trygt nok.

Organisasjonens lokaler har blant annet fått påmalt hakekors og merker med teksten «Vi vet hvor dere bor». Medlemmene besluttet å stenge dørene og si opp leiekontrakten på et møte søndag. Alle var enige, ifølge svenske Dagen.

Politibeskyttelse

– Det er for mye trusler mot jøder i Umeaå, og våre medlemmer må tenke på sin trygghet. Vi kjempet lenge for å behold foreningen, men til slutt følte vi oss tvunget til å legge den ned, sier Sjöberg til svensk fjernsyn.

Hun mener lokalene de har holdt til ikke er trygge, og sier det ikke er fristende å ha politibeskyttelse utenfor.

– Jeg kommer ikke til å forsøke å starte en ny forening så lenge vi får trusler, den tidligere lederen.

