Verden

– Trumps helse ventes å være god i hele presidentperioden, sa Ronny Jackson da han gikk gjennom resultatene fra Trumps helsesjekk for pressen i Washington tirsdag, skriver NTB.

Jackson opplyste under pressekonferansen i Det hvite hus at han har bedt president Trump starte med trening og legge om kostholdet.

Trump er kjent for å spise burgere og drike Cola light.

Les også: 75 leger krever at Trump undersøkes for demens

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sunneste

Jackson, som har gjort helsesjekk på også andre presidenter fikk spørsmålet om Trump har rett i at han er den sunneste som noensine har vært president.

– Jeg vil ikke spekulere i noe og i hvert fall ikke spekulere i 200 års historie sa Jackson.

Han opplyste også at det var Trump selv som ville gjennomføre kognitive tester.

– Jeg har ikke anbefalt han om å ta flere tester, sa Jackson.

Han kunne også fortelle at Trump ble rådet til å begynne å trene og holde seg aktiv. Men også at et liv uten alkohol og tobakk er positivt.

Men på spørsmål fra CNNs Dr. Sanjay Gupta, om ikke Trump nærmer seg sykelig overvekt, kunne ikke Jackson nekte.

– Han bør ta av seg mellom fem og åtte kilo i år, sa Jackson.