Lavrov uttalte seg etter nye, mislykkede samtaler om INF-avtalen mellom USA og Russland i Genève denne uka.

Han appellerte til europeiske land om hjelp til å påvirke USA, ettersom de har en betydelig egeninteresse av å berge avtalen. INF forbyr utplassering av alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen i Europa.

USA kunngjorde i forrige måned at USA vil trekke seg fra avtalen innen 60 dager om ikke Russland fjerner missiler som USA mener bryter den.

Statssekretær Andrea Thompson i USAs utenriksdepartement sier onsdag at Russland så langt ikke har vist noen tegn til å vende tilbake til overholdelse av avtalen.

– Ballen er på russisk side. De har frist til 2. februar, sier hun.

Russerne benekter derimot at de har brutt avtalen. Ifølge Lavrov øker potensialet for konflikt.

Lavrov anklaget også USA for å ignorere et tilbud om å inspisere missilene som er stridens kjerne. Tilbudet ble framsatt under samtalene i Genève, men Lavrov sier at USA ikke tok imot tilbudet og bare gjentok kravet om at Russland fjerner dem. Han mener det viser at USAs intensjon er å forlate avtalen.

Thompson svarer på sin side at bare å se på missilene ikke er nok.

