– Kom til Russland, vi vil bli veldig glade for å se deg, sa Lavrov ifølge det russiske utenriksdepartementet.

Under møtet med Kim sa han at Russland er klar til å hjelpe både Nord-Korea og Sør-Korea med å bedre forholdet, slik at situasjonen på Koreahalvøya kan bli mer stabil. Lavrov framholdt også at president Vladimir Putin satte stor pris på gratulasjonen fra Kim da Putin ble gjenvalgt tidligere i år.

Russland er sammen med Kina det landet som har et tettest forhold til regimet i Nord-Korea.

Første møte

Møtet mellom Lavrov og Kim i den nordkoreanske hovedstaden antas å være det første mellom de to, og det er første gang Lavrov besøker landet siden 2009.

Bilder av Kim og Lavrov idet de gir hverandre hånden, ble torsdag publisert av det russiske utenriksdepartementet på Twitter sammen med en engelskspråklig melding.

Ifølge utenriksdepartementet i Moskva handlet Lavrovs samtaler i Nord-Korea om det bilaterale samarbeidet og sentrale internasjonale og regionale spørsmål.

Mulig toppmøte

Lavrovs besøk blir gjennomført i forkant av et mulig toppmøte mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump. Samtidig som Lavrov har tatt turen til Pyongyang, har USAs utenriksminister Mike Pompeo tatt imot mannen som regnes som Kims nærmeste medarbeider, Kim Yong-chol, i New York.

Kvelden før avreise skal dessuten Lavrov ha snakket med Pompeo på telefonen.

USA forsøker å presse Nord-Korea til en rask avvikling av landets atomvåpenprogram, mens analytikere mener at Nord-Korea ser for seg en mer gradvis avvikling samtidig som landet krever garantier fra amerikanerne om at de ikke vil forsøke å styrte regimet.

