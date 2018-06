Verden

President Donald Trumps administrasjon får skarp kritikk for «nulltoleransen» som har ført til at barn blir tatt med tvang fra foreldrene når de forsøker å ta seg ulovlig inn i USA.

Nærmere 2.000 barn ble fra midten av april til utgangen av mai skilt fra foreldre eller omsorgspersoner med tvang, opplyste sikkerhetsdepartementet fredag.

Null humanitet

– De kaller det «nulltoleranse», men null humanitet er et bedre navn for det, og det er null logikk i denne linjen, sier senator Jeff Merkley.

I helgen besøkte han og en gruppe andre demokrater grensa mot Mexico og besøkte en nedlagt Walmart-butikk der 1.500 barn som er skilt fra foreldrene nå er internert.

– Det er komplett uakseptabelt under enhver moralkode eller religiøs tradisjon å skade barn og påføre dem traumer for å sende en eller annen form for politisk budskap til voksne i utlandet, sa Merkley.

– Jeg kan love at vi ikke vil slutte å kjempe mot dette grusomme og skammelige programmet som skader barn og som fører til omfattende barnemishandling, sier Sheila Jackson Lee, som sitter i Representantenes hus for demokratene.

Umoralsk

Laura Bush, tidligere førstedame og kona til Republikanernes tidligere president George W. Bush, reagerer også kraftig.

– Jeg forstår nødvendigheten av å forsterke og beskytte grensene våre, men denne nulltoleransen er grusom. Den er umoralsk og den knuser hjertet mitt, skriver hun i et innlegg i Washington Post.

– Det er vår plikt å gjenforene disse barna med foreldrene sine, og slutte med å skille foreldre og barn, skriver Bush, som minner om "en av de mest skammelige episodene i USAs historie", internering av japanere under andre verdenskrig og de traumer og senskadene dette påførte dem.

Skylder på Demokratene

Justisminister Jeff Sessions forsvarer USAs nye strenge linje, der ulovlige innvandrere som stanses på grensa, blir ansett som kriminelle og internert.

Barn kan ikke fengsles sammen med sine foreldre i USA og blir derfor skilt fra foreldrene og satt i egne interneringsleirer.

Trump-administrasjonen hevder å ha loven på sin side håper at de hardhendte metodene vil skremme andre fra å forsøke å ta seg ulovlig inn i USA. Sheila Jackson Lee avviser dette.

– Presidenten snakker ikke sant. Det fins ingen lov, det er ingen politikk på plass som gir ham anledning til å rive barn bort fra sine familier, sier hun.

Melania Trump ber om løsning

Trump selv hevder demokratene har skylden for krisen som er oppstått, fordi de ikke vil slutte opp om hans nye strenge tiltak for grensesikkerhet.

– Demokratene burde komme sammen med sine republikanske motparter og arbeide sammen om grensesikkerhet. Ikke vent til etter valget, for dere kommer til å tape, skrev presidenten på Twitter søndag kveld.

USAs førstedame Melania Trump ber også demokratene samarbeide om «en vellykket innvandringsreform».

– Fru Trump avskyr å se barn og foreldre skilles fra hverandre og håper begge sider i politikken kan komme sammen for å oppnå en vellykket innvandringsreform. Hun mener vi må være et land som følger alle lover, men også et land som styres med hjertevarme, sa førstedamens talsmann søndag. (NTB)