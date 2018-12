Latvia sier nei til FNs migrasjonspakt

Latvias avtroppende statsminister Maris Kucinskis lovte tidligere denne uka at han ville adlyde hva enn nasjonalforsamlingen i landet kom fram til, og torsdag fikk han svaret: Nei til FNs migrasjonspakt.

– Denne planen er veldig dårlig forberedt med tanke på at det er et dokument som kan ha store konsekvenser over hele verden, sa Dagmara Beitnere-Le Galla fra Det nye konservative partiet, en av de folkevalgte som stemte nei til at landet skulle slutte seg til migrasjonspakten.

Vil styre migrasjon

Fra før har USA, Australia, Slovakia, Sveits, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Polen, Israel og Ungarn alle sagt nei til pakten. President i FNs hovedforsamling, Maria Fernanda Espinosa, har tidligere sagt at hun forstår at enkelte land ikke er klare til å forplikte seg til en slik avtale, men at hun håper på at de kan overbevises.

Arbeidet med avtalen Global Compact for Migration skal etter planen sluttføres under en konferanse i Marokko 10. til 11. desember. Det ble enighet om den endelige teksten i juli etter 18 måneders forhandlinger. Avtalen har som mål å styre global migrasjon og styrke rettighetene til migranter og flyktninger. (NTB)