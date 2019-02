LONDON (Dagsavisen): Gå inn for en ny folkeavstemning, ellers trekker vi oss – det er budskapet fra minst ti fremtredende Labour-politikere, melder The Guardian torsdag.

Det er snakk om juniorskyggeministere, som er såkalte «frontbench»-representanter for Labour, som truer med dette.

Også på grasrota er det et gryende opprør mot Corbyn på grunn av hans omstridte brexit-strategi.

Opprør

De som nå gjør opprør mener Corbyn bør si klart og tydelig at det bør holdes en ny folkeavstemning om brexit. Det vil også et flertall, 72 prosent, av Labours medlemmer, ifølge en måling.

Labours landsmøte vedtok at dersom et nytt valg ikke er mulig, skal alle muligheter, inkludert en folkeavstemning, være på agendaen.

Dette vil forutsette at Jeremy Corbyn også går inn for det og ber partifellene om å stemme for det.

Les også: Corbyn er på kollisjonskurs med 70 prosent av medlemmene

EU-skeptiker

Men Corbyn er en EU-skeptiker, selv om han var på remain-siden under folkeavstemningen. Han har ikke sagt rett ut at en ny folkeavstemning aldri vil være aktuelt, men har unngått temaet. Han mener brexit må gjennomføres i tråd med resulatet av folkeavstemningen, og sier derfor at han vil gå inn for brexit, men en “mykere” Brexit enn May går inn for.

Om to uker, 27 februar, vil det være en avstemning i parlamentet der representantene kan styre brexit-prosessen videre om de går inn for det. Der kan det komme forslag om en ny folkeavstemning.

Målinger viser at Corbyn fortsatt har bred støtte som leder blant medlemmene, men at han er på kollisjonskurs med medlemmene når det gjelder brexit. Det gjelder også blant mange av aktivistene på venstresiden som sørget for å få ham valgt.

Men blant Labour-represenantene er det også politikere som klart ønsker brexit. En gruppe som representerer leave-kretser vil absolutt ikke ha en ny folkeavstemning. Det er derfor svært usikkert om det lar seg realisere.

Les også: Vil støtte May i bytte mot krav