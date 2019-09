LONDON (Dagsavisen): Idet Labour samler seg til landsmøte i Brighton lørdag lover partileder Jeremy Corbyn én ting: Dersom han blir statsminister etter valget mange tror kommer innen året er omme, vil Labour holde en ny folkeavstemning om EU.

Dermed har han gitt etter for et sterkt press som har pågått i over ett år fra mange i Labours egne rekker.

– Absurd

Men brexit-striden i Labour har likevel på ingen måte lagt seg: Corbyn vil nemlig ikke avklare om han vil drive kampanje for at Storbritannia skal bli i EU dersom det blir en slik folkeavstemning. Det har etterlatt inntrykket av at Corbyn vil stille seg «nøytral» i spørsmålet.

Det har fått mange aktivister i partiet til å presse på for at landsmøtet vedtar klart og tydelig at Labour vil gå inn for å bli i EU.

Noe annet ville være absurd, mener Labour-aktivist Michael Chessum.

– Dersom Corbyn ikke selv aktivt vil gå inn for standpunktet å bli i EU, kan ingen tvinge ham. Men vi må være klare på hva partiet vil. Når 90 prosent av partiets medlemmer ønsker at Storbritannia skal bli i EU, må dette må være partiets linje, sier Chessum i et intervju med Dagsavisen.

Labour må være et klart pro-EU-parti, mener Michael Chessum, aktivist på venstresiden i partiet. Foto: Åsne Gullikstad

Han er med i venstregruppen Another Europe is Possible og har vært sentral i Momentum-bevegelsen, som bidro til at Corbyn ble valgt som partileder, og som har mobilisert tusenvis av medlemmer til Labour.

En mykere brexit

Med britisk politikk i helspenn i ukene før den planlagte brexit-datoen 31. oktober, er det nå vidt forskjellige løsninger som pekes ut av de ulike politiske kreftene:

* Statsminister Boris Johnson forsøker å forhandle en endret avtale med EU, men vil at landet skal ut av EU uansett 31. oktober, om nødvendig uten en avtale. (Selv om mange i partiet hans er sterkt imot en «no deal» og parlamentet har vedtatt en lov som skal hindre at det skjer 31. oktober).

* Pro-EU-partiet Liberaldemokratene har nettopp vedtatt å gå til valg på å avlyse hele brexit.

* Labour vil tilby å holde en ny folkeavstemning med to alternativer: En «myk» brexit eller å bli i EU.

Labours egen brexit

Corbyn ønsker å tilby en brexit der Storbritannia er «med i en tollunion og har et nært handelsforhold» med EU – altså en langt mykere brexit enn hva som har ligget på bordet så langt.

Dette er en type brexit som Labour allerede har diskutert med EU. Partiet mener en slik brexit ikke vil være problematisk for EU, og at det derfor vil gå raskt å bli enig med EU, slik at man slipper lange nye forhandlingsrunder.

Men hvorvidt det blir en slik brexit eller om landet likevel skal bli i EU, må velgerne bestemme i en folkeavstemning, mener Corbyn.

– Jeg lover å utføre det velgerne bestemmer seg for, skrev Corbyn i et innlegg i The Guardian onsdag om hva han vil dersom han blir statsminister.

Kan miste stemmer

Det har lenge vært en dragkamp i Labour om brexit: Mens Corbyn ikke har villet støte fra seg Labours brexit-velgere, har flertallet av medlemsmassen ønsket et klart pro-EU-standpunkt fra Labours side. Det har også en rekke svært sentrale Labour-topper, blant annet nestleder Tom Watson. De fleste sentrale medlemmer i Labours skyggeregjering sier de vil drive valgkamp for å bli i EU, og at de ønsker dette uansett hva slags eventuell ny brexitavtale med EU en Labour-regjering vil forhandle fram.

Men det kan bli kamp på landsmøtet, fordi fagforeningene, som har stemmerett, har samme holdning som Corbyn.

Corbyn er kjent som EU-skeptiker og ble av mange kritisert for ikke å være helhjertet nok på pro-EU-siden før folkeavstemningen i 2016.

At han etter hvert har gått inn for en ny folkeavstemning anses som et stort skritt blant dem som har presset på for dette.

Forkjemperne av en folkeavstemning mener brexit-krisen er så fastlåst at folket nå må si sin mening, basert på hva slags brexit som er realistisk å få til.

Michael Chessum mener Labour er svært viktig dersom det blir en folkeavstemning.

– Labour vil spille en avgjørende rolle. Det kan kun bli flertall for å bli i EU dersom vi klarer å love en radikalt annerledes økonomisk politikk overfor velgerne, mener Chessum.

Men den første store utfordringen for Labour blir å vinne et valg som trolig er på trappene. Det er det langt fra sikkert at partiet klarer.

Chessum tror dette blir enda vanskeligere dersom Labour ikke tar klart standpunkt for å bli i EU. Dette fordi «remain»-velgerne da kan gå til andre partier som er tydelig pro-EU.

– Da kan vi miste stemmer til Liberaldemokratene i England, til SNP i Skottland og til Plaid Cymru i Wales, sier han.

Regjeringen har ikke lenger flertall i parlamentet, og statsminister Boris Johnson har allerede forsøkt å få et valg i oktober. Det ble nedstemt i Underhuset fordi opposisjonen vil sikre seg at brexit utsettes 31. oktober først, slik de har vedtatt. Etter det vil opposisjonen stemme for et valg.

Forstår Corbyn

Spørsmålet er hvor enkelt det blir å selge inn budskapet for fotsoldatene til Labour som skal overbevise velgerne, dersom partilederen framstår som «nøytral».

Steven Saxby er en av kandidatene for Labour som håper å ta over valgkretsen Cities of London and Westminster i sentrum av hovedstaden. Dagsavisen møter ham like ved Regent’s Park nord i sentrum, der han og partifeller er ute i gatene.

– Jeg stemte selv for «remain» og vil argumentere veldig sterkt for å bli i EU dersom det blir en ny folkeavstemning, sier Saxby.

Labour-kandidat Steven Saxby ønsker å bli i EU, men forstår Corbyns innstilling. Foto: Åsne Gullikstad

Han mener likevel det står respekt av at Corbyn velger å holde seg «nøytral».

– Jeg forstår hvorfor han har landet på det standpunktet. Jeg syns det er statsministeraktig. Corbyn vet at han er leder av et parti som er ganske splittet i spørsmålet, og han vil vise lederskap ved ikke å støte fra seg noen av sidene. Uansett hva utfallet av en slik folkeavstemning blir vil han respektere det, sier Saxby.

Han håper å vinne valgkretsen sin, som ved forrige valg ble vunnet marginalt av De konservative. Over 70 prosent av velgerne her stemte for å bli i EU.

– Det er likevel slik at en del ville gå ut, så den nasjonale splittelsen finner vi også her lokalt. Derfor trenger vi å finne en demokratisk løsning. Boris Johnson vil ta oss ut uansett hvordan, mens Liberaldemokratene vil avlyse brexit. Vi ber folket avgjøre. Det er nyansert, og det er ikke en løsning med få ord, som «bli for enhver pris» eller «no deal brexit», men jeg er glad vi ikke kun har et enkelt slagord rundt dette, sier Saxby.

