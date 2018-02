Verden

Labour har bekreftet at Labour vil gå inn for at Storbritannia fortsatt skal delta i en tollunion med EU. Det kan stikke kjepper i hjulene for Theresa Mays brexit-strategi, som allerede møter motbør fra enkelte av Mays partifeller i parlamentet.

– Det gir ingen mening at Storbritannia skal forlate viktige EU-byråer og regler om tollfri handel som har tjent oss godt, støttet opp under industrien vår, samt beskyttet arbeidere, forbrukere og miljøet, sa Labour-leder Jeremy Corbyn i en tale om brexit mandag.

Dermed risikerer statsminister May å få både Labour og egne partifeller imot seg i en avstemning senere i vår. Også «opprørere» i det konservative partiet er nemlig på kollisjonskurs med regjeringen på dette punktet.

Regjeringen vil ut

May-regjeringen har sagt at det ikke er aktuelt for Storbritannia å være i tollunion med EU når landet går ut av EU. Men uten flertall i parlamentet går ikke denne planen.

Storbritannia er i dag med i EUs tollunion. Hva slags forhold Storbritannia får til EU skal forhandles fram de neste månedene. Da må man blant annet finne ut om Storbritannia skal være en del av det indre markedet og/eller tollunionen (se faktaboks), eller finne løsninger som ligner på dette – eller om det ender opp uten en avtale.

Både Labour og de konservative representantene som fortsatt ønsker å være med i en tollunion snakker om «en tollunion» i ubestemt form, og ikke «tollunionen» – de mener det bør lages en ny tilknytningsavtale til tollunionen, men at det i praksis vil bety det samme som i dag.

Dragkamp

Jeremy Corbyn gikk imidlertid ikke så langt som til å gå inn for en fortsatt deltakelse i det indre marked – selv om deler av Labour går inn for også det. Flere enn 80 sentrale Labour-politikere gikk søndag sammen om en uttalelse i The Observer der de går inn for å bli i det indre markedet. Corbyn regnes som mer EU-skeptisk enn store deler av hans eget parti i parlamentet.

Corbyn ønsker ingen britisk kopi av verken Norges eller andre ikke-EU-medlemmers tilknytning til EU (Norge er med i det indre markedet, men ikke i tollunionen).

– Hvert land som er geografisk nært EU uten å være medlem, enten det er Tyrkia, Sveits eller Norge, har en slags tilknytning til EU, noen mer fordelaktige enn andre. Storbritannia trenger en eget skreddersydd tilknytning, sa Corbyn i talen i Coventry.