Verden

RAMALLAH (Dagsavisen): Hittil har det ikke vært lett for Maha al-Saraj å bevege seg rundt om kring i hjemlandet Saudi-Arabia. Hver gang hun skulle på jobb eller treffe venner, måtte hun kjøres. For kvinner får ikke selv kjøre i det konservative kongeriket.

Til nå. Nylig besluttet kronprins Mohammed bin Salman, den 32 år gamle og mer reformvennlige lederen, å la kvinner sette seg bak rattet. Det hele starter fra og med kommende helg. Maha al-Saraj, som er en kjent journalist i Saudi-Arabia, er lykkelig.

– Jeg tok førerkortet for lenge siden i Dubai, og nå planlegger jeg å få meg mitt saudiarabiske førerkort. Ja, jeg har en bil, og ja, jeg skal kjøre min egen bil i mitt eget land, forteller hun begeistret til Dagsavisen.

Grandiose planer

Kronprinsen bin Salman er både reformrettet og uortodoks. Han har lansert grandiose planer for å redusere sitt lands avhengighet av oljeinntektene, planer som inkluderer byggingen av futuristiske byer. Kronprinsen holdt også titalls milliardærer innestengt på et luksushotell i Riyadh i flere måneder inntil de betalte «bøter» på milliarder av dollar for uspesifiserte korrupsjonsanklager.

Spesielt blant unge, som aldri har hatt kinoer eller nattklubber å gå til, skaper kronprinsen håp. Det konservative kongeriket, som i tiår er blitt styrt av en allianse av Saud-familien og wahhabismen, en fundamentalistisk versjon av Islam, blir ofte kritisert i Vesten. Blant annet brukes halshugging ennå som avstraffelse, og 15 av de 19 som stod bak al-Qaidas angrep mot USA i 2001 var fra Saudi-Arabia.

Nettopp angrepene i september 2001 fikk kongeriket til å innse at reformer måtte innføres. Snart ble det også klart at lave og ustabile oljeinntekter ikke var i stand til å ivareta kongerikets framtid. Saudiarabiske statsborgere er ofte blitt gitt økonomiske goder for å svekke kravene om politiske reformer, som under den arabiske våren, men en svakere økonomi ga regimet mer begrensede muligheter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vil få politiske følger

Da unge Muhammed bin Salman så gjorde seg gjeldede innad i kongeslekta i Riyadhs palasser, vokste raskt håpet. Inntil han overtok, var Saudi-Arabia nemlig styrt av eldre menn som ikke greide å kommunisere med de bredere lagene av kongerikets borgere. Spørsmålet «alle» nå spør seg er: Hvor langt vil reformene gå?

– At kvinner får lov til å kjøre vil få sosiale, økonomiske og politiske følger, sier Abdulrahman al-Zuhayyan, også han en journalist i Saudi–Arabia.

– Det vil skape politisk forandring, for etter dette vil kvinner kreve nye reformer, forteller han til Dagsavisen.

Kronprinsen, kjent hjemme som MBS, snakker ikke om noe demokrati i vanlig forstand. Kan han risikere en skjebne som Mikhail Gorbatsjov i Sovjetunionen, som på åttitallet innførte politiske reformer og til syvende og sist selv ble fjernet fra makten?

– Det kan tenkes at MBS har lest litt russisk historie, men han har definitivt også lest og lært av kinesisk historie, sier Ina Tin, en ekspert på Saudi-Arabia i norske Amnesty International.

– Det er derfor han, samtidig som han liberaliserer på noen områder for å redde økonomien, går til det tilsynelatende motsatte skrittet og øker undertrykkingen. Dette er en risikabel politikk, fordi det kan slå kontra, advarer hun.

Vel å merke seg her er at alle kvinnene som kjempet for liberalisering og retten til å kjøre biler, er i fengsel.

– Navlebeskuende

Men Maha al-Saraj, den saudiarabiske journalisten, er lei av spørsmål fra vestlige om hvorvidt landet hennes må demokratiseres.

– Nå må verdens medier slutte å bruke kvinner som et våpen for å angripe mitt land. Vi lever i vår beste periode noensinne, og jeg skulle heller ønske at verden var glad på våre vegne, sier hun.

Hun sier også at det er nærsynt og navlebeskuende at Vesten ikke forstår at ikke alle ønsker å leve som for eksempel i Europa.

– Vi er annerledes enn dere. Vi føler et ekte familieslektskap til våre kongelige overhoder, og det saudiarabiske samfunnet og kulturen er annerledes enn deres. Deres problem er at dere kun ser verden fra deres synsvinkel, og ikke forstår at det vakre i verden ligger i mangfoldet, sier hun.

Organisasjoner som Human Rights Watch kritiserer dog Saudi-Arabia for vilkårlige arrestasjoner, undertrykking av ytringsfriheten og ikke minst diskriminering av kvinner og minoriteter.

Kan miste jobben

Ett spørsmål som nå likevel kanskje kan besvares gjennom situasjonen som hittil har hersket i Saudi-Arabia, er hvorvidt menn er bedre sjåfører enn kvinner. Ifølge WHO, Verdens helseorganisasjon, ble 27 mennesker drept per 100.000 innbyggere i Saudi-Arabia, landet der bare menn har kjørt biler. Verdensgjennomsnittet ligger imidlertid på 17,4 drepte per 100.000, mens i Norge og Sverge er antallet henholdsvis 2 og 2,8.

Ifølge journalisten al-Zuhayyan blir imidlertid ikke statistikken for Saudi Arabia et uttrykk for at menn er dårligere sjåfører, men heller at hundretusener – om ikke millioner – av menn fra «den tredje verden» er ansatt som sjåfører for kvinner uten helt å kunne kjøre bil.

– Hva vet en inder, pakistaner eller palestiner som lever i slummen om å kjøre biler? Kjørevanene er dårlige på grunn av utlendingene fra den tredje verden som lever i Saudi-Arabia, sier han.

Med lovendringen som gir kvinner retten til å kjøre bil er en stor del av sjåførene ventet å miste jobbene sine.