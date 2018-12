Kvinnelig IS-tilhenger tiltalt for drap på kjøpt 5-åring

Ifølge tiltalen holdt kvinnen og mannen hennes den fem år gamle jenta lenket fast utenfor huset der de bodde i den IS-kontrollerte delen av Irak. Jenta døde angivelig av tørst under den glovarme sola. Paret hadde kjøpt jenta i IS-okkuperte Mosul, ifølge påtalemyndigheten.

Den 27 år gamle kvinnen, som er identifisert som Jennifer W, reiste til Irak i september 2014 og ble en del av det såkalte moralpolitiet til den ytterliggående islamistgruppa IS.



Kvinnen skal ha mottatt mellom 70 og 100 dollar i måneden for å patruljere parker i de da IS-kontrollerte byene Falluja og Mosul, der hun skulle påse at kvinner kledde og oppførte seg i tråd med islamistgruppas strenge krav.

I 2016 ble hun pågrepet i Ankara i Tyrkia og deportert til Tyskland. I juni i år ble hun pågrepet i Bayern, angivelig på vei til Syria.

Det er første gang en kvinnelig IS-tilhenger som har returnert fra Midtøsten, er pågrepet i Tyskland, og tysk påtalemyndighet opplyser at de har brukt to år på å bygge en sak mot henne.



Kvinnens mann er ikke tysk statsborger og befinner seg ikke i Tyskland.

(NTB)