Kvinne stakk sovende elsker to ganger i halsen med kniv

En svensk kvinne i 30-årene er dømt til ti års fengsel for å ha stukket en mann i 20-årene to ganger i halsen med kniv. Dommen falt nylig i Borås tingrett i Sverige.

De to hadde truffet hverandre jevnlig for å ha sex, samtidig som begge også hadde seksuelle relasjoner med andre, skriver svenske Expressen. I februar i år skal de to ha snakket om å slutte å treffes for å ha sex, noe som skal ha gjort at kvinnen ble svært lei seg. En natt i mars traff de to hverandre likevel igjen, noe som skulle vise seg å bli skjebnesvangert for den unge mannen.

Våknet da blodet strømmet ut av halsen

«Har blitt forlatt så mange ganger.. Tenker ikke å la det skje igjen..» skrev kvinnen til en venninne på sms. Hun hentet en kniv på kjøkkenet og gikk inn og stakk sin sovende elsker i halsen to ganger.

Mannen bråvåknet av at blodet strømmet ut av halsen hans, og sprang ut av leiligheten i full fart. Han lyktes med å stanse en forbikjørende bilist som kjørte ham til sykehuset i full hast, hvor han ble operert og overlevde. Hadde han ikke vært så snarrådig, ville han dødd i leiligheten, skriver Expressen.

Hadde god tid til å tenke seg om

Nå er kvinnen dømt til ti års fengsel for drapsforsøk av tingretten i Borås. Hun erkjenner selv de faktiske forholdene, men nekter for at det skal ha dreid seg om et drapsforsøk.

«Hun har knivstukket mens (mannen) sov og etter at hun selv hadde sittet inntil ham en stund med en kniv som hun i forkant hadde gått og hentet på kjøkkenet. Hun har altså hatt god tid til å justere kniven og hun har hatt tid til å tenke over situasjonen. Hun har oppgitt at hun før knivstikkingen tenkte at «om ikke hun kan få ham, skal ingen annen få ham heller», står det å lese i dommen.

Kvinnen er tidligere ustraffet.

