Kvinne saksøker tidligere arbeidsplass – mistet jobben for å ha vist fingeren til Trump

Juli Briskman var på sykkeltur i oktober 2017 da bilkortesjen med Donald Trump kjørte forbi. Hun ble fotografert da hun viste fingeren mot bilene, og bildet ble raskt spredt på internett.

Briskman sier selskapet hun jobbet for, entreprenørfirmaet Akima, sa henne opp fordi hun brøt retningslinjene for publisering i sosiale medier da hun la ut bildet på sin Facebook-side.

Men Briskman mener at selskapet, som baserer seg på leveringskontrakter med det offentlige i USA, fryktet represalier for bildet og at det var grunnen til at de sparket henne. Hun sier amerikanere ikke skal måtte velge mellom jobben sin og sine prinsipper. (©NTB)

