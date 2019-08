Kvinne med baby i armene døde etter skyting i Malmö

En kvinne i 30-årene ble mandag skutt og drept på åpen gate i Malmö sentrum. Kvinnen hadde et baby i armene da hun ble skutt i hodet.

Drapet fant sted ved 10-tiden i Ribersborg like ved havnen i den svenske byen.

Kvinnen var ute og gikk sammen med spedbarnet og barnets far da skuddene ble avfyrt, skriver Aftonbladet. Verken mannen eller spedbarnet ble alvorlig skadd i skyteepisoden.

– Det er en ufattelig grusom handling, som vekker avsky hos meg og i hele landet. Dette har ingenting i vårt samfunn å gjøre, sier statsminister Stefan Löfven i en uttalelse.

Åpen gate

Det var mange vitner til skytingen. Enkelte vitner oppgir å ha hørt tre skudd, mens andre hørte flere.

– Jeg hørte ni til ti skudd. Da jeg kikket ut, så jeg en kvinne ligge urørlig på bakken. Ved siden av henne satt det et lite barn, sier et vitne til Expressen.

SVT har en video der man kan se en svartkledd mann først løpe i én retning etter skytingen, og deretter i en annen. På opptaket kan man se den svartkledde mannen bære på noe som ser ut som en pistol.

Stor politijakt

Ingen er foreløpig pågrepet for ugjerningen. Politiet har ikke sagt noe om hva som ligger bak skytingen, men er i gang med en intens jakt på én eller flere gjerningsmenn.

Ifølge Aftonbladet er spedbarnets far knyttet til et kriminelt miljø, og ifølge vitner var skuddene rettet spesifikt mot kvinnen.

– Vi har mange og gode vitnebeskrivelser. Hendelsesforløpet fremstår stadig klarere ettersom nye vitnebeskrivelser kommer inn. Men de kommer fremdeles inn, så inntil alle vitner er blitt avhørt, vil vi ikke gå ut med hva som er blitt sagt, sier pressetalsmann Calle Persson i politiet.

Kilder oppgir til Aftonbladet at det framstår som at kvinnen var målet for skytingen.

Kort tid etter skyteepisoden fikk politiet melding om brann i en bil i Lorensberg, som ligger 3 kilometer unna åstedet for drapet. Det er ikke klart om det er noen sammenheng mellom de to hendelsene, men politiet sier de undersøker koblingen.

«Skal jages til verdens ende»

Sveriges justisminister Morgan Johansson (S) kaller gjerningsmennene «feige og avskyelige udyr» på Twitter. Han lover at alle ressurser settes inn i jakten: «De skal jages til verdens ende om nødvendig. Kaldblodige mordere kan ikke få gå fritt», skriver Johansson.

Leder for det største opposisjonspartiet Moderaterna, Ulf Kristersson, er også i harnisk.

– Det er helt forferdelig og helt fryktelig. Det er en ren henrettelse, midt på dagen, midt i Malmö. Dette har gått altfor langt. Vi er i ferd med å tape krigen mot de kriminelle i Sverige. Det må vi sette en stopper for, sier han til Aftonbladet.