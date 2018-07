Kvinne drept under gisselsituasjon i Los Angeles – mann pågrepet

Verden

Mannen, som ifølge CNN er 28 år gammel, skal først ha skutt sin bestemor og en yngre kvinne før gisselsituasjonen.

Skytingen skal ha skjedd rundt klokken 1.30 lokal tid lørdag. Til AP forteller politimester Michel Moore i Los Angeles at mannen først skjøt sin bestemor før han tvang den yngre kvinnen inn i bestemorens bil.

Til CNN opplyser Moore at bestemoren har gjennomgått en rekke operasjoner etter at hun ble skutt sju ganger. AP melder at hun er kritisk skadd.

Rømte i bil

Etter den første skyteepisoden rømte mannen i bestemorens bil. Politibetjenter observerte bilen og prøvde å stoppe han, hvilket han nektet å gjøre. Det endte med en biljakt, hvor den mistenkte løsnet flere skudd mot politiet, opplyser talspersonen for politiet i LA Barry Montgomery.

Minst én politibetjent skal ha skutt tilbake.

Etter en stund krasjet den mistenkte bilen i en stolpe og løp inn på supermarkedet Trader Joe's hvor han holdt flere personer som gisler. Ifølge CNN var det rundt 40 mennesker inne i butikken da den væpnede mannen løp inn.

Etter politijakten meldte det lokale brannvesenet at en kvinne i 20-årene var fraktet til sykehus med lettere skader etter at hun ble reddet ut av en bil. Det er ikke bekreftet om det var kvinnen som mannen skal ha skutt tidligere på dagen.

En person drept

Politimester Moore forteller at kvinnen som er bekreftet død, ble skutt i en skuddveksling mellom den mistenkte og gjerningsmannen utenfor butikken, før han tok seg på supermarkedet.

Det nevnes ikke om hun døde som følge av skudd fra politiet eller den mistenkte.

I tillegg skal en annen person være skadd, men det skal ikke stå om liv.

Ifølge et vitne skal det ikke ha blitt avfyrt skudd inne i butikken. Vitnet forteller at politiet etter rundt 30 minutter tok seg inn i butikken og fikk noen av kundene trygt ut. Noen rømte også selv gjennom bakdøra, i tillegg til at noen ble sett hoppende ut av vinduer 2,44 meter over bakkenivå.

Ifølge lokalt brannvesen ble seks personer i alderen 12 til 81 år fraktet til sykehuset med mindre skader.

Overga seg selv

Den mistenkte forlot selv butikken gjennom hoveddøra sammen med fire gisler. Han satte håndjern på seg selv og overga seg.

Politiet omringet mannen umiddelbart, kroppsvisiterte han og plasserte han i en ambulanse. Mannens venstre arm skal ha vært blodig.

Politiet hadde store styrker på stedet og var fullt bevæpnet og ikledd beskyttelsesutstyr. I tillegg til politi var det 18 ambulanser og 100 brannmenn på stedet under operasjonen.

På Twitter bekrefter politiet at mannen er pågrepet.

(NTB)