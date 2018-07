Kvinne ble uttransportert fra Norge – sendt rett i fengsel i Tyrkia

Verden

42 år gamle Gülizer Tasdemir ble onsdag uttransportert av Politiets utlendingsenhet (PU), etter å ha fått endelig avslag på sin asylsøknad av Utlendingsnemnda (UNE).

Idet hun landet i Istanbul, ble hun pågrepet og fengslet.

– Det vi er redd for, er at hun blir utsatt for overgrep nå og senere dømt til en lang fengselsstraff der hun kan bli utsatt for umenneskelig behandling, sier hennes advokat Jan M. Birkedal til NTB.

– Det er stor risiko for at denne uttransporteringen betyr at UNE har brutt artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som forbyr å sende noen tilbake til tortur og umenneskelig behandling, sier han.

Bilder med Öcalan

Tasdemir var blant de mange som kom over Storskog på sykkel da flyktningstrømmen var på sitt høyeste i 2015.

Til norske myndigheter forklarte hun at hun hadde vært tilknyttet PKK i Irak og Syria siden 1994 og la blant annet fram bilder av seg selv og PKK-grunnlegger Abdullah Öcalan, som sitter fengslet i Tyrkia på livstid. PKK står på Tyrkias liste over forbudte terrororganisasjoner.

Ikke dokumentasjon god nok, konkluderte Utlendingsnemnda (UNE).

Nå brukes de samme bildene av tyrkiske myndigheter som dokumentasjon på at Tasdemir er en terrorist. Bildene florerer også i tyrkiske medier.

I avslaget viser UNE også til en verifiseringsrapport gjort i Tyrkia som slår fast at Tasdemir ikke var etterlyst. Men ifølge tyrkiske medier ble det utstedt en arrestordre på henne i 2013.

Innkalt til avhør

– Tyrkiske myndigheter var godt kjent med Gülizers aktivitet i PKK og har flere ganger innkalt faren hennes til avhør, sier Negar Enayati, som er bystyrerepresentant for Rødt i Oslo og venninne av Tasdemir.

– Etter dette måtte familien bryte all kontakt med Gülizer, sier hun.

Etter avslaget prøvde Tasdemir å søke asyl i Tyskland. Men på grunn av Dublin-forordningen ble hun mandag sendt tilbake til Norge og plassert på Trandum transittmottak. Allerede ved 12-tiden onsdag ble Tasdemir satt på flyet til Tyrkia.

UNE: Grundig behandling

Utlendingsnemnda sier til NTB at de er kjent med hva som nå står i tyrkiske medier om saken, men at de ikke har klarhet i hva som har skjedd i Tyrkia.

– Vi forsøker nå å undersøke dette nærmere, sier avdelingsdirektør Marianne Jakobsen i asylavdelingen.

Hun avviser imidlertid kritikken fra Birkedal.

– Vi mener at saken har fått en grundig behandling i UNE. Den ble behandlet i et nemndmøte hvor hun fikk mulighet til å forklare seg muntlig om saken sin, sier Jakobsen.

I avslaget heter det at «UNE kan ikke se at opplysningene som fremgår setter henne i noen spesiell fare ved retur til Tyrkia».

UNE mener også Tasdemirs troverdighet er svekket fordi hun først etter at hun kom tilbake fra Tyskland, innrømmet at hun hadde vært soldat i PKK.

Den spente situasjonen i Tyrkia har blant annet ført til en økt tilstrømming av tyrkiske asylsøkere til Norge de siste månedene.

– Livredde

En tyrkisk advokat som jobber med saken, har opplyst at Tasdemir nå befinner seg hos politiets antiterroravdeling i Istanbul.

– Advokaten har ikke fått møte henne. Han trenger en fullmakt fra familien, men de har fått beskjed av tyrkiske myndigheter om ikke å gi fullmakt eller ha kontakt med journalister fra utlandet. De er livredde, sier Enyati.

Enyati og Birkedal vil nå ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

