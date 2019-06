Kushner: Palestinerne er ennå ikke i stand til å styre seg selv

Kushner har i to år arbeidet med en fredsplan for Midtøsten, men det er ikke kjent hva denne går ut på.

Ifølge Det hvite hus skal første fase av planen, som omfatter investeringer og infrastruktur i de palestinske områdene, presenteres under en konferanse i Bahrain 25. juni.

Spørsmål om opprettelse av en palestinsk stat, Israels okkupasjon av palestinske områder, Jerusalems status og palestinske flyktningers krav om å få vende hjem, blir ikke tema i Bahrain.

Det er uklart om opprettelse av en palestinsk stat inngår i Kushners fredsplan, men et intervju han har gitt til den amerikanske nettavisen Axios tyder ikke på dette.

Ikke i stand

På spørsmål om han mener palestinerne er i stand til å styre seg selv, uten israelsk innblanding, sier Kushner:

– Det er et svært godt spørsmål. Håpet er at de over tid skal bli i stand til å styre seg selv.

Før det kan investeres i de palestinske områdene, trengs «et rettferdig rettsvesen, pressefrihet, ytringsfrihet og toleranse overfor andre religioner», sier Kushner i intervjuet.

På spørsmål om palestinerne kan forvente å slippe israelsk innblanding, sier han:

– Det er å legge lista høyt. Når man ikke har et skikkelig styresett og sikkerhet, og når folk lever i frykt for terror, så er det palestinerne selv det går ut over.

Brøt med Washington

Palestinerne brøt all kontakt med Washington da Trump i desember 2017 anerkjente Jerusalem som Israels «udelelige» hovedstad.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Palestinske ledere har gjort det klart at de vil boikotte Bahrain-konferansen, og det samme har ledende palestinske forretningsfolk.

Demper forventningene

USAs utenriksminister Mike Pompeo forsøkte i helgen å dempe det som måtte finnes av forventninger knyttet til Kushners fredsplan og medga at den kanskje aldri vil bli satt ut i livet.

Pompeo sa dette under et privat møte med jødiske ledere, der han også stilte spørsmål ved om Bahrain-konferansen ville bli vellykket.

– Det hele kan bli avvist, sa han.

Under et besøk i Sveits mandag fikk han spørsmål om uttalelsen og bekreftet at USAs nære vennskap med Israel kan tale mot at Kushner lykkes med sin plan.

– Enkelte er muligens bekymret over at en plan som legges fram av denne administrasjonen, uten at de kjenner det faktiske innholdet i denne, kan bli oppfattet som fundamentalt ensidig, sa Pompeo.

– Men dette er ganske enkelt ikke riktig. Jeg tror det vil være ting i denne planen som mange folk vil like, sa han.