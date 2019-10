Kurdiske styrker sier de har slått ned opprør i al-Hol-leiren

Kurdiske tjenestemenn meldte fredag om kvinner som forsøkte å angripe vakter i leiren i et forsøk på å rømme.

Opptøyene kommer samtidig som kurdiske styrker med ansvar for leiren blir sendt lenger nord for å stå imot den tyrkiske militæroffensiven.

Uroen skal ha startet da det ble holdt en protest og kvinnene nektet å adlyde vaktenes ordre. De skal ha sunget «Allahu akbar» (Gud er stor) og kastet stein på vaktene.

Opposisjonen: Det haster å få ut barna fra Syria

Ifølge en kurdisk myndighetsperson gikk kurdiske sikkerhetsstyrker inn i leiren og fikk roet ned situasjonen. Vedkommende mener imidlertid at det trolig vil komme nye opptøyer og rømningsforsøk.

– Inntil nå har ingen greid å rømme, sier kilden.

Kurdiske og europeiske myndigheter har uttrykt frykt for at den tyrkiske offensiven vil skape et sikkerhetsvakuum som vil gjøre det mulig å rømme fra leirene der antatte IS-krigere og familiene deres sitter fanget.

Mange vestlige land, deriblant Norge, har inntil nå nektet å repatriere egne statsborgere som er mistenkt for å være IS-tilhengere, og barna deres.

Al-Hol-leiren huser rundt 70.000 mennesker, de fleste kvinner og barn. Nesten 30.000 er syrere, resten er utlendinger. Den er ekstremt overfylt, og forholdene beskrives som under enhver kritikk.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har 313 barn dødd i leiren siden desember i fjor. 77 prosent av dem var under fem år gamle.