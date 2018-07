Verden

Nervøsitet. Det er ordet som går igjen foran det to dager lange NATO-toppmøtet i den belgiske hovedstaden.

– Skuldrene her er kjempehøye, sier en diplomatkilde.

På toppmøtet samles stats- og regjeringssjefene i alliansen rundt samme bord for annen gang etter at Donald Trump overtok som president i USA.

Bekymringen er stor for hva Trump kan finne på å si. Men også for hvordan andre ledere vil reagere.

Trump får ordet først

Toppmøtet starter mykt med velkomster, overflygning, familiefoto og framføring av NATO-hymnen.

Men etterpå begynner alvoret. Da er det rådsmøte, der de formelle beslutningene skal tas.

I løpet av denne to og en halv time lange seansen onsdag ettermiddag står lederne fritt til å ta opp hva som helst i innleggene sine. Tradisjonen tro er det den amerikanske presidenten som får ordet først.

Han ventes å presse europeiske allierte knallhardt for å få dem til å ta en større del av regningen i NATO-samarbeidet.

Fare for sur stemning

Det diplomater frykter, er at Trump skal gå så hardt ut at ledere fra andre land føler seg tvunget til å slå tilbake.

Skjer det, kan det bli svært sur stemning på møtet.

Én oppfatning er at enkeltland kan tåle mye kritikk hvis Trump bare sørger for å formidle et klart og tydelig budskap om at NATO er verdifullt, og om at USA står ved sitt løfte om å komme europeiske land til unnsetning hvis det trengs.

Men hvis den amerikanske presidenten hopper over disse forsikringene og i stedet går rett i frontalangrep, er faren stor for at andre ledere svarer med samme mynt.

En annen risiko er at andre ledere kan føle behov for å markere seg av innenrikspolitiske grunner, for å vise velgerne at de er barske nok til å stå opp mot Trump.

Stoltenberg får skryt

På den annen side er det også faktorer som taler mot full konfrontasjon.

Flere allierte ønsker sterkt å holde konfliktnivået nede.

Samtidig skal Trump videre til et viktig én-til-én-møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors mandag neste uke. Der risikerer Trump å framstå som svak hvis NATOs toppmøte ender i krangling og splittelse.

Enkelte løfter også fram generalsekretær Jens Stoltenbergs rolle i det hele. Han får skryt for en imponerende evne til å kommunisere med Trump.

Kritisk til Trumps strategi

Men de færreste tør spå utfallet.

Statsminister Erna Solberg (H) mener uforutsigbarheten er et problem i seg selv.

– Trump har åpenbart som strategi å kaste gamle sannheter opp i lufta. Jeg vil anta det er i håp om å få til en bedre deal, som et slags alternativ til lange forhandlinger, sier Solberg til NTB.

– Men det er ikke sikkert han får bedre resultater av dette, advarer hun.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) oppfordrer til å feste blikket ved det NATO gjør på bakken, i stedet for å la det politiske dramaet stjele all oppmerksomhet.

– Jeg tror det er viktig å reise til dette toppmøtet med litt is i magen, sier hun.

