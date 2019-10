Brexit-forhandlerne fra Storbritannia og EU jobbet gjennom natt til onsdag for å forsøke å bli enige om en utmeldingsavtale for britene, og i løpet av ettermiddagen kan vi få svar på om en avtale vil bli klar. Dagen i dag er siste frist dersom en avtale skal bli klar innen målet før EU-toppmøtet som starter torsdag og varer til fredag.

Dette møtet er viktig fordi, ifølge en lov vedtatt av Underhuset i september, vil regjeringen bli tvunget til å be om en brexit-utsettelse fra 31. oktober til 31. januar dersom det ikke foreligger en avtale godkjent av parlamentet innen lørdag.

Onsdag meldes det at statsminister Boris Johnson vil bøye av for Underhuset og be om en utsettelse om det ikke blir noen avtale. Det var knyttet stor spenning til dette, fordi Johnson hele tiden har stått fast på at brexit vil skje 31. oktober uansett. Johnson har dermed tatt en u-sving.

Det er Sky News som melder dette, og som siterer brexit-minister Stephen Barclay.

Har gitt etter?

I løpet av onsdagen har det kommet en rekke motstridende meldinger om hvorvidt partene nærmer seg en avtale. Flere har dempet forventningene de siste timene, blant annet skriver BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter at regjeringskilder håpet om en avtale har sunket.

Onsdag morgen kom det imidlertid meldinger om at en avtale kan være nær.

Det kan se ut til at de britiske forhandlerne har gitt etter på et svært avgjørende felt og går med på at det i praksis blir en tollgrense i Irskesjøen, melder The Guardian – noe som i praksis setter Nord-Irland i en separat situasjon fra resten av Storbritannia. Et utkast til avtale kan bli publisert i løpet av onsdag dersom statsminister Boris Johnson gir grønt lys, ifølge britiske og EU-kilder, melder avisen.

Dette er svært kontroversielt, og et liknende forslag ble blankt avvist av Johnsons forgjenger Theresa May, som mente det ville være noe "ingen britisk statsminister kan akseptere".

Nettopp derfor er det også tvil om det vil bli en slik avtale med EU, og ikke minst, dersom det blir en slik, om regjeringen vil få nok støtte til den blant britiske politikere. Her er det nordirske unionistiske partiet DUP det store hinderet. De ønsker så tett forbindelse med resten av Storbritannia som mulig for Nord-Irland. DUP satt i møter med statsministeren tirsdag kveld. Johnson må også blant annet få harde brexit-forkjempere innen eget parti med seg på laget.

På overtid

Forhandlingene går nå på overtid: EUs sjefforhandler Michel Barniers beskjed til Storbritannia tirsdag var at hvis ikke den britiske regjeringen kom med en juridisk tekst med nye innrømmelser innen midatt natt til onsdag, blir det ingen brexit-avtale innen EU-toppmøtet denne uka. Men utstrekning i det lengste er en velkjent øvelse i brexit-prosessen, derfor fortsatte samtalene gjennom natten. Michel Barnier ventes å oppdatere andre EU-ledere midt på dagen onsdag. Et møte i den britiske regjeringen ventes onsdag ettermiddag.

Selv om begge parter ønsker en avtale og helst ikke vil drøye prosessen ytterligere, skal det være bekymring blant annet fra Frankrikes og Tysklands side om at det vil være forhastet å gå med på en avtale før man har rukket å se nøye på konsekvensene av den.

Travel uke

Det bygger opp til politisk storm i den begivenhetsrike uka vi er inne i, og dette er hva som ventes å skje:

* Torsdag og fredag: Det avgjørende toppmøtet er planlagt i EU, og det er det siste møtet som er satt opp på kalenderen før brexit-fristen 31. oktober. En avtale må derfor være klar innen dette møtet, dersom ikke annet avtales i siste liten.

* Lørdag: Dersom parlamentet innen denne dagen ikke har godkjent en avtale eller godkjent en utmelding uten en avtale (det siste er flertallet imot), skal regjeringen i henhold til en lov vedtatt av Underhuset be EU om utsettelse fra 31. oktober til 31. januar. Johnson har her gitt motstridende signaler: Han har vært klar på at landet skal ut av EU 31. oktober enten det blir med eller uten en avtale – samtidig har regjeringen sagt den vil følge loven. Dermed knyttes det spenning til hva regjeringen gjør om det ikke blir en avtale innen den tid.

Det er planlagt at Underhuset skal komme sammen lørdag for første gang siden Falklandskrigen i 1982, men dette er ikke formelt bestemt ennå. Om det skjer, kan det åpnes for en rekke utfall i Underhuset lørdag, avhengig av om det foreligger en avtale eller ikke. Om det ikke blir en avtale denne uka, er det ikke sikkert Underhuset kommer sammen likevel lørdag. Men lørdag er uansett da fristen for å be EU om en utsettelse.

En avtale må godkjennes også av det britiske parlamentet. Foto: NTB scanpix

Grensenøtt

Det store stridsspørsmålet er Nord-Irland, der både EU og Storbritannia har som mål å unngå en «hard grense» mellom Irland og Nord-Irland i noe fall. Spørsmålet er hvordan.

Boris Johnson har hele tiden ønsket en annen ordning enn den såkalte «backstop»-garantien i utmeldingsavtalen forgjengeren Theresa May forhandlet fram med EU. Det er en sikkerhetsgaranti som skal hindre en hard grense på den irske øya dersom Storbritannia og EU ikke blir enige om en fremtidig handelsavtale når overgangsperioden etter brexit er over 1. januar 2021. Johnson frykter denne ordningen vil binde Storbritannia til EUs tollunion på ubestemt tid.

Johnson la derfor nylig fram et forslag om at Nord-Irland, som resten av Storbritannia, går ut av EUs tollunion etter overgangsperioden for brexit, men at Nord-Irland skal være innenfor EUs indre marked når det gjelder varer, i motsetning til resten av Storbritannia. Men EU er imot at medlemslandet Irland og Nord-Irland skal være i ulike tollområder.

I dagene etter at Johnsons forslag ble lagt fram, har det kommet justerte forslag, og nå forhandles det altså om mulige kompromissløsninger.

