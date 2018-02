Kulturminister refser danskene for hykleri etter prins Henriks død

Verden

– Franske Henri ble ikke helt til danske Henrik, selv om vi tvang ham til å skifte navn. Nå er mannen død. Og mobberne vil i dag renne over med nekrologer om dette fantastiske mennesket som var spennende, annerledes, sprudlende og helt seg selv. Hykleriet vil ingen ende ta, skriver hun på Facebook.

Meldingen får både krass kritikk og støtte i kommentarfeltet. Bock ønsker ikke å kommentere meldingen ytterligere, melder BT.

Nyheten om at den franskfødte prinsen var gått bort kom natt til onsdag. I sosiale medier og i offentlige pressemeldinger uttrykkes sorg. Prinsen får støtte og ros for sin personlighet og sine meninger. Bock reagerer kraftig, og minner om at det danske folk aldri helt klarte å like prinsen.

– Han var annerledes. Kom fra et annet land. Lærte aldri å snakke helt dansk, slik vi helst vil ha det. Og så interesserte han seg for de skjønne kunster. Musikk, skulptur, billedkunst, litteratur. Veldig merkelig. Så han ble mobbet. Og da han begynte å gi uttrykk for ønsket om å bevare sin egen identitet, gikk det helt galt, skriver Bock. (NTB)