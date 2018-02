Kuldesjokk og isvind over Europa

Verden

Fra Kroatia i sør til England i nord ligger nå snøen på bakken og minusgradene har satt seg. I Zagreb i Kroatia er det meldt ned mot 14 minusgrader i dag og i Roma skal det bli minus 11. Det er ikke ofte gradene synker så langt ned så langt sør på det europeiske kontinentet og både kulda og snøen lager trøbbel.

I Danmark førte glatte veier og mye snø til en stor trafikkulykke på Sønderjyske motorvei i går. Hele 23 kjøretøy, deriblant seks lastebiler, var involvert. Seks personer ble sendt til sykehus i går ettermiddag, skriver NTB.

Årsaken til kuldebølgen er kald vind fra Sibir som nå feier inn over Europa og gjør det enda kaldere enn gradestokken viser. I mange land uroer myndighetene seg for hjemløse som sover utendørs og eldre som også er ekstra utsatt.

Flere døde

I Polen har minst åtte mennesker dødd bare de tre siste dagene, ifølge nyhetsbyrået AFP. I Frankrike har tre personer mistet livet på grunn av kulde. Også i Litauen har tre mennesker fryst i hjel.

I Berlin har de lokale myndighetene opprettet ekstra nødsoveplasser for hjemløse, skriver Der Spiegel. Flere lands myndigheter oppfordrer befolkningen til å passe på hverandre og hjelpe uteliggere og andre som kan trenge det.

Også i Sverige er snømengdene ventet å skape trøbbel for trafikken i dag. Mandag kjørte statsminister Stefan Löfvens bil av veien på grunn av glatte veier.

Unntakstilstand

Over hele Europa er skoler og veier blitt stengt de siste dagene, og tog og fly står på bakken på grunn av mye snø. I Roma er militæret blitt satt inn for å rydde gatene for snø og alle barnehager og skoler har vært stengt på grunn av de uvanlige snømengdene.

Kulda har også fryst elver så ferjer og skipstransport ikke kommer fram, blant annet på elva Oder på grensa mellom Tyskland og Polen.

I Østerrike har kulda fått uventede konsekvenser. Et nytt forbud mot å skjule ansiktet, opprinnelig rettet mot muslimske kvinner og ansiktsslør, får konsekvenser for dem som vil beskytte ansiktet mot kulda. Loven sier at alle må vise hele ansiktet fra panne til hake og myndighetene har nå åpnet opp for unntak fra forbudet så lenge sprengkulda varer, skriver Der Spiegel.

Men vinterværet lager ikke bare problemer, mange gleder seg også over snøfallet med snømenn og kjelker.