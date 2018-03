Verden

Temperaturen har falt til minus 30 i flere europeiske land torsdag. Snøstormer forårsaker trafikkaos, og noen steder er mennesker snødd inne. Andre steder har folk rett og slett frosset i hjel.

Flest menneskeliv har kulden krevd i Polen, der 21 har omkommet. Både i Slovakia, Tsjekkia, Litauen, Frankrike, Spania, Italia, Serbia, Romania, Slovenia, Storbritannia og Nederland har flere også mistet livet i kulda. Til sammen minst 55 personer.

Britiske meteorologer advarer samtidig mot ekstremværet Emma som feide inn over De britiske øyer torsdag. Myndighetene frykter at det kan få alvorlige og livstruende følger når den kraftige vinden møter «Beast from the East», kaldfronten som i Norge omtales som sibirkulde.

Eldre og barn utsatt

– De som er mest utsatt er eldre, barn og personer med kroniske psykiske eller fysiske lidelser. Fattige, hjemløse og migranter lider også, sier Verdens helseorganisasjon (WHO).

I Tyskland har den nasjonale foreningen for hjemløse bedt om at de hjemløse får husly også om dagen, og ikke bare om natten.

Over 700 skoler holdt stengt bare i Wales torsdag, og hundrevis av skoler i England ga også elevene beskjed om å holde seg hjemme.

Jernbanetrafikken i Skottland er også hardt rammet av uværet, og det ble torsdag meldt om store forsinkelser og innstillinger. Passasjerer anbefales å vente med å reise til fredag morgen.

Flykaos

Snøvær skaper også store vansker for flytrafikken. Flyplassen i Glasgow i Skottland vil holde stengt til fredag, og over 200 passasjerer tilbrakte natt til torsdag under ulltepper de fikk utdelt i terminalbygningen.

Flyplassen i Edinburgh er også stengt til fredag, og Heathrow utenfor London meldte om forsinkelser og mange innstilte avganger.

I Lincolnshire i England er militære mannskaper satt inn for å hjelpe strandede bilister, og bønder på traktor bisto også i arbeidet med å rydde vei.

I Dublin ble alle flyginger innstilt torsdag ettermiddag. De fleste flyselskapene regner ikke med å ha noen fly på vingene før tidligst lørdag.

Mange land rammes

Beskjeden fra den irske hovedstaden kom etter at en rekke flyplasser i andre europeiske land måtte stenge på grunn av snøværet.

Lufthavnen i Genève stengte torsdag morgen da 13 cm snø falt over den sveitsiske byen. Alle reisende fikk beskjed om å la være å komme til flyplassen.

Over fem timer senere ble flyplassen gjenåpnet, men passasjerene måtte regne med store forsinkelser.

Lufthavnene i de sørfranske byene Montpellier og Biarritz måtte også gi etter for vinterværet.

NTB