Kua Penka får livet i gave etter å ha krysset EU-grense

Verden

– Hun blir ikke avlivet og skal gjenforenes med flokken sin innen utgangen av uken, sier det bulgarske mattilsynets talskvinne Ekaterina Stoilova til AFP mandag.

Beslutningen er tatt etter at kuas helse er blitt sjekket.

– Laboratorieanalyser av kua, som tilbrakte 15 dager i Serbia og gikk over grensen igjen tilbake til Bulgaria, er negative for alle sykdommer, sier hun.

Det var strenge EU-regler som omhandler import av levende dyr fra tredjeland, en omfattende papirmølle med krav om prikkfri helse, som satte en stopper for kuas gjenforening med sin eier Ivan Haralampiev fra landsbyen Kopilovtsi vest i Bulgaria.

Haralampiev manglet dokumentene som ble etterspurt, og fikk kun lov til å ta Penka hjem dersom han gikk med på å avlive henne innen noen dager. I stedet gikk han ut med en bønn på fjernsyn om å redde henne. Han vant folks sympati og saken gikk verden rundt.

Over 30.750 personer, blant dem Paul McCartney, skrev under på et opprop til EU for å redde Penka.

Penkas skjebne ble også nevnt under EU-kommisjonens daglige pressebrif da journalister begynte å spørre om saken sist uke.

(©NTB)