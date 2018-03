Verden

– Jeg er uenig med avgjørelsen hans og frykter utilsiktede konsekvenser. Men jeg er glad presidenten har lyttet til mine og andres bekymringer og har inkludert unntak for noen amerikanske allierte. Men det burde vært flere, sier Paul Ryan, Republikanernes leder i Representantenes hus.

I Washington har det pågått intens lobbyvirksomhet for å dempe konsekvensene av den nye tollen, og torsdag ba 107 republikanere i Representantenes hus ham om å revurdere beslutningen.

– Kongressen kan ikke være delaktige i at administrasjonen trumfer gjennom en økonomisk katastrofe, sier den republikanske senatoren Jeff Flake.

EU ønsker unntak

Avgjørelsen har også vekket harme blant handelspartnere som Kina, Brasil og EU, som alle har truet med å slå hardt tilbake. Sistnevnte har lagt fram en lang liste over amerikanske varer som kan bli ilagt toll i Europa som følge av beslutningen. Listen inneholder blant annet motorsykler, yachter, T-skjorter, jeans, sminke, sigaretter, appelsinjus, tranebær, bourbon og peanøttsmør.

– EU er en nær alliert av USA, og vi mener fortsatt at vi bør unntas fra disse tiltakene. Jeg vil forsøke å få en avklaring på situasjonen de neste dagene, skriver EUs handelskommissær Cecilia Malmström på Twitter.

– Kun tapere

– Det finnes kun tapere i en handelskrig, tvitret Frankrikes finansminister Bruno Le Maire torsdag. Både han og Japans utenriksminister, Taro Kono, omtaler avgjørelsen som beklagelig.

– Tiltaket kan få alvorlige konsekvenser for det økonomiske forholdet mellom Japan og USA, men også for den globale økonomien, sier Kono.

Også Storbritannia var raskt ute med å kritisere de nye tollsatsene.

– For Storbritannia er dette helt absurd, ettersom vi kun står for én prosent av USAs stålimport, sier den britiske handelsministeren Liam Fox. Han reiser til Washington neste uke for å se om det finnes muligheter for forhandling.

