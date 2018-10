Verden

Av Dag Kjørholt og Bernt Erik Pedersen

- Min ambisjon er at Sverige skal få ny regjering, men det forutsetter at partiene begynner å røre på seg, sa Riksdagens talmann Andreas Norlen til den svenske avisen Dagens Nyheter tirsdag ettermiddag, etter at han hadde bedt Moderaternas leder Ulf Kristersson å se på mulighetene for å danne en regjering som kan godtas av Riksdagen.

På en pressekonferanse tidligere tirsdag understreket Kristersson at han ønsker å danne en allianseregjering og forsikret at han vil gjøre alt han kan for å få det til å skje.

Les også: - Ikke et demokratisk problem om Sverigedemokraterna ikke får makt

Alliansepartiene, som har 143 mandater mot de rødgrønnes 144 og Sverigedemokraternas 62, er splittet i synet på hvilken støtte en allianseregjering skal ta fra Sverigedemokraterna. Men Kristersson tonet ned spliden.

– Vi har fortsatt gode samtaler i Alliansen. Vi er enige om alt det som dere ikke rapporterer om, sa han til pressekorpset.

Se også: Løser Löof floka?

Må ha støtte fra Sverigedemokraterna

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt understreket tirsdag at han fortsatt ikke vil støtte en allianseregjering, på grunn av Sverigedemokraternas posisjon i Riksdagen.

– Den eneste måten for Alliansen å ta makten nå er jo å få støtte fra Sverigedemokraterna. Det er sannhetens øyeblikk for Centerpartiet og Liberalerna nå, om de kan holde sine løfter om å ikke gi Sverigedemokraterna innflytelse, sa Sjøstedt til Dagens Nyheter.

(NTB/Dagsavisen)