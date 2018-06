– Krigførende parter i Sør-Sudan har signert fredsavtale

Verden

– Alle parter er enige om en permanent våpenhvile innen 72 timer etter at Khartoum-dokumentet er signert, kunngjorde Sør-Sudans utenriksminister Al-Dierdiry Ahmed, like før Kiir og Machar signerte dokumentet med Sudans president Omar al-Bashir til stede i presidentpalasset i Khartoum.

Onsdagens avtalesignering kommer etter at Kiir og Machar mandag møttes i byen for et nytt forsøk på fredssamtaler, med Bashir som tilrettelegger. Ugandas president Yoweri Museveni var også til stede.

På vei inn til møtet var begge parter klare på at de ønsket å få slutt på den fem år lange borgerkrigen i landet.

– Jeg er her for å få en øyeblikkelig slutt på denne unødvendige krigen i landet vårt, og jeg håper at doktor Riek Machar er villig til å innse mitt poeng, sa Kiir før mandagens møte.

– Det er en mulighet for fred og det fins en måte å oppnå fred på, sa Machar, i det som var hans første kommentar til journalister på over to år.

I 2013 ga president Salva Kiir daværende visepresident Riek Machar sparken etter en langvarig maktkamp. De to mobiliserte sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp.

Titusenvis er drept i borgerkrigen som siden brøt ut, og mer enn 2 millioner mennesker har flyktet til nabolandene. I tillegg er nærmere 2 millioner internt fordrevet, mens 7 millioner mennesker er avhengig av nødhjelp.

Etterforskere fra FN anklaget tidligere i år begge sider i krigen for systematiske og bestialske overgrep mot sivile. (NTB)