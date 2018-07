Verden

Det kraftige regnet har forårsaket flom, og bruer, veier og bygninger har rast sammen i delstaten Uttar Pradesh.

58 mennesker er omkommet, noen etter å ha blitt begravd under sammenraste hus, andre etter å ha fått strømførende kraftledninger over seg, etter å ha druknet eller som følge av trafikkulykker forårsaket av flomvann.

Uttar Pradesh er hjem for 220 millioner mennesker, og myndighetene styrker nå beredskapen i påvente av mer regn.

Også i Rajasthan, som er et yndet mål for turister, har det kommet hele 110 millimeter nedbør det siste døgnet, og det kraftige monsunregnet skaper også vansker i hovedstaden New Delhi.

Meteorologene varsler kraftig regn de kommende fem dagene i store deler av India.

(NTB)