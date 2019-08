Kraftig eksplosjon rammet politistasjon i København

Vitner har sett mannen løpe fra gjerningsstedet i Hermodsgade 3 mot Sigynsgade og derfra videre mot Skjolds Plads. Politiet vil gjerne komme i kontakt med mannen og andre som har sett personer i området, som passer til signalementet.

– Københavns Politi etterlyser en mann med mørkt tøy og lyse sko som er sett løpende fra lokalpolitistasjonen i Hermodsgade på Nørrebro, opplyser visepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz ved Københavns Politi like før klokken 6 lørdag morgen.

Ingen ble skadd i eksplosjonen.

Stort alvor

Politiet fikk melding om eksplosjonen klokken 3.18 natt til lørdag. Brann- og beredskapsetaten mottok melding om et høylytt brak fra området rundt Hermodsgade 3 klokken 3.40. Mannskaper og politi ble sendt til stedet.

– Vi er for øyeblikket i gang med å undersøke stedet, men det skal ikke herske noen tvil om at vi ser med stor alvor på dette her, sier Agerskov Schultz.

Politiet skal orientere om saken klokken 10 lørdag formiddag.

Eksplosjon på skattekontor

Eksplosjonen ved politistasjonen kommer bare noen dager etter en lignende hendelse ved Skattestyrelsens kontorbygning i Nordhavn i København, noen kilometer unna politistasjonen.

Da ble militært sprengstoff brukt. Eksplosjonen var svært kraftig. Politiet har ikke funnet ut hvem som sto bak angrepet tirsdag. Statsminister Mette Frederiksen omtalte sprengningen som en svært alvorlig forbrytelse.

– Det er ennå for tidlig å si noe om en eventuell sammenheng med sprengingen i Nordhavn, men vi tar det med i våre betraktninger, sier visepolitiinspektøren.

Redde folk i gatene

Bilder på sosiale medier viser den lokale politistasjonen i Hermodsgade med knuste vinduer, skader på inngangspartiet og en tilstøtende bygning.

34-årige Mikael Panduro var på jobb som dørvakt på en nattklubb i Sigurdsgade nær politistasjonen da det smalt. Han forteller om massiv tilstedeværelse av politi etter den voldsomme eksplosjonen.

– Det lød et helt vanvittig høyt brak, og alt ristet. Det går ikke mye mer enn et par minutter, så er politiet til stede og sperrer av alt sammen, sier Panduro.

– Folk som var ute på gaten, søkte over mot klubben. Det var voldsomt, og folk ble redde, forklarer han.