Den sittende presidenten har skapt seg en egen tradisjon, der han i motsetning til sine forgjengere ikke deltar på presselosjens middag.

I stedet for en komiker, hadde korrespondentene valgt historiker Ron Chernow som innleder i år. Han sa at alle presidenter har hatt sine konflikter og uenigheter med pressen, men forholdet «trenger ikke være gjennomsyret av gift».

– Forholdet mellom presidenter og pressen er nødvendigvis krevende og er nesten alltid konfronterende, sa Chernow og fortalte at selv George Washington i sin tid følte deg misforstått og uglesett av pressen.

Presselosjens leder advarte igjen mot språkbruken Trump har valgt og sa at uttrykk som «fake news» og «folkets fiende» ikke blir ufarliggjort eller mer presidentaktige når Trump bruker dem. Olivier Knox leste også opp et brev fra familien til Austin Tice, en journalist som sitter fanget i Syria. De oppfordret journalistene som var på middagen, til å gjøre det de kan for å få Tice hjem.

Trump valgte å tilbringe kvelden på et valgmøte i Wisconsin, der han skrøt av pressetalskvinne Sarah Sanders, som også droppet korrespondentmiddagen. Sanders var på fjorårets middag der hun ble gjenstand for det noen mener var ondskapsfulle vitser. Men i Wisconsin ble hun godt mottatt da Trump overlot scenen til henne.

Etter at Sanders hadde skrytt av hvor bra det var å jobbe for presidenten, sa Trump at hun er «i ferd med å bli for populær». Han var tydeligvis i det spøkefulle hjørnet da han tok fram replikken som ble varemerket hans i realityserien «The Apprentice»:

– You're fired! sa Trump til latter fra de fremmøtte i Green Bay.