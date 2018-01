Verden

– Dette er et forsøk på litt oppvarming av et forhold som har vært ganske kjølig i mange år, sier Geir Helgesen til Dagsavisen.

Han er direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, og mener at gjenåpningen av en direkte telefonlinje mellom Nord- og Sør-Korea kan være startskuddet for mer dialog.

– Det er et positivt tegn i ellers veldig problematisk tid, der Nord-Korea og USA konkurrerer i å skryte av hvem som har størst atomknapp og true med å bruke atomvåpen, sier han.

Frykter Trump

Det er flere grunner til at forholdet mellom de to landene mykes opp, ifølge Helgesen. Men vi kommer ikke unna den amerikanske presidenten Donald Trump.

– Både Sør- og Nord-Korea, og for så vidt Japan og Kina, er engstelige for en president som bruker en hel del tid på å true med krig. Er det noe Nord-Korea er redd for, er det nettopp dét, mener Helgesen.

Landene frykter at USA vil bruke sin militære overmakt i regionen, ifølge Helgesen.

– De frykter at USA vil søke det man kaller en militær løsning. Det vil være en katastrofe for hele regionen og menneskene som bor der, sier han.

– Det er farlig når begge partene truer med aller verste våpensystemet som finnes, mener Helgesen.

Sportslig samarbeid

Fra 9. til 25. februar 2018 er det tid for vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea. Det er bare 80 kilometer mellom skiarenaen og den demilitariserte sonen som skiller nord og sør.

– Hvis situasjonen er veldig anspent risikerer man at idrettsutøvere ikke ønsker å delta i OL. Det vil være trist for Sør-Korea, som har satset så mye på det, sier Helgesen.

Nord-Korea har sagt at de vil sende en delegasjon til OL. Det er også et godt tegn, mener Helgesen.

– Ofte vil Nord-Korea spille en større rolle enn det Sør-Korea vil at de skal, men nå rekker de bare opp hånda og sier at de vil være med.

– Blodig

Mens stemningen blir marginalt bedre mellom Nord- og Sør-Korea, er det steile fronter mellom Nord-Korea og USA.

Da han holdt nyttårstale, var Kim Jong-un forsonende overfor Sør-Korea – men truet USA med at han har «en atomknapp» på skrivebordet.

– Hele USA er innen rekkevidde for våre kjernevåpen, og knappen for å utløse dem er alltid på mitt skrivebord. Det er ingen trussel, sånn er virkeligheten, sa Kim, ifølge NTB.

Trump svarte i kjent stil via Twitter, og skrev: «Kan noen fra hans utsultede og utarmede regime fortelle ham at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp virker».

– USA har mange interesser og mange stemmer. Utenriksminister Rex Tillerson blir underminert når han sier noe fornuftig for å få i gang forhandlinger. Da tvitrer Trump om at forhandlinger med Nord-Korea bare er spill av tid, sier Helgesen, og mener USA er vanskelig å forholde seg til for flere av landene i regionen.

– Sånn som det er nå, ser Sør-Korea nesten Trump som en like stor trussel som Kim Jong-un. De vet alle sammen at såkalt militær løsning, selv om det høres så teknisk og greit ut, vil være blodig og grusom, sier han. Det ville være noe av det verst tenkelige som kan skje, mener Helgesen.

Atomkrig

Det gir håp at Sør-Koreas president Moon Jae-in gikk til valg på å ha dialog med Nord-Korea, mener Helgesen.

– Det må være mulig å ha dialog med Nord-Korea selv om man ikke støtter regimet, sier Helgesen.

– Det finnes ingen annen vei enn å snakke sammen om hvordan man skape et fellesskap der landene kan være forskjellige, men man bevarer freden i området, mener han.

Helgesen tror verken USA eller Nord-Korea er tjent med en krig.

– Uansett hvor farlig og aggressiv Nord-Korea blir beskrevet som, har de begrenset med våpen. De har mange soldater, men i moderne krig vil de være den tapende parten, sier Helgesen. Han er bekymret for om det vil være noe igjen å satse på i Korea etter en krig med atomvåpen – og hvilke skader Nord-Korea kan rekke å påføre andre land.

– Problemet er at Nord-Korea kan gjøre så forferdelig mye stygt med de våpnene de har før de må gi seg.