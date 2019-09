Offentliggjøringen av varslerrapporten kan skje torsdag morgen, amerikansk tid, opplyser tre anonyme kilder til CNN.

Varselet fra en ikke navngitt ansatt i amerikansk etterretning, dokumentet som står i sentrum av kontroversen rundt Trumps telefonsamtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ble onsdag gjort tilgjengelig for etterretningskomiteene i Kongressen.

Demokraten Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, beskriver innholdet som «urovekkende».

– Jeg fant anklagene i varselet svært urovekkende, og også veldig troverdige. Varselet avslører alvorlige overtramp og gir informasjon til komiteen som kan følges opp, sier han.

Les også: Trump ba om gransking av Biden i samtale med Ukrainas president

– Et troverdig dokument

Både varselet og utskriften av telefonsamtalen kan spille en sentral rolle i riksrettsprosessen demokratene denne uken startet mot presidenten.

Varselets innhold er ikke gjort kjent offentlig, men amerikanske medier har den siste uken meldt at Trump skal ha forsøkt å presse Ukraina til å granske en av hans hovedutfordrere i valget i 2020, Joe Biden, i tillegg til Bidens sønn, Hunter Biden.

Trump skal også ha holdt tilbake 3,6 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina rett før samtalen, og demokrater vil ha svar på om midlene ble brukt til å presse Ukraina.

Toppdemokraten Chuck Schumer sier at han er enda mer bekymret etter å ha lest varselet, som han mener legger fram «fakta som skriker etter ytterligere etterforskning».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Også republikaner reagerer

Demokraten Eric Swalwell sier at varsleren også la fram en del andre dokumenter og vitner som var involvert i denne saken.

– Varsleren presenterer situasjonen på en veldig logisk måte. Samtidig gjør varsleren det klart og tydelig det han eller hun har og ikke har kunnskap om, noe som kjennetegner et troverdig dokument, sier demokraten Raja Krishnamoorthi.

De fleste republikanerne lot enten være å uttale seg eller forsvarte Trump etter at varselet ankom Kongressen, men én republikaner uttrykte bekymring.

– Republikanere bør ikke i all hast bare fastslå at det ikke er noe å se på her når det er tydelig at det er mye her som er problematisk, sier republikaneren Ben Sasse.

Les også: Komitéleder om Ukraina-samtalen: – Trumps alvorligste overtramp til nå

Utskrift av samtale

En utskrift av telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj bekrefter at Trump oppfordret til en ukrainsk etterforskning av Biden.

– Hvis du kan gjøre noe sammen med justisministeren, så vil det være flott. Mange folk ønsker å finne ut av det, sa Trump blant annet i samtalen.

I samtalen stiller han imidlertid ikke konkrete betingelser om at Zelenskyj må gjøre bestemte ting for at Ukraina skal få pengene. Presidenten selv avviser imidlertid at han på noen måte la press på Zelenskyj.

– Dette er den største heksejakten i amerikansk historie, trolig i hele historien, sa Trump til pressefolk etter at utskriften var offentliggjort.

Les også: Representantenes hus begynner prosessen for å stille Trump for riksrett