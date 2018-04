Kongressmedlem dro fram pistol på folkemøte for å vise at han ikke er farlig

Verden

Republikaneren Ralph Norman sier han dro fram en pistol i møte med våpenkontroll-aktivister på en kafé i Sør-Carolina, for å vise at våpen ikke er farlig, skriver NTB.

Våpenet han eier er en pistol av typen 38-kaliber Smith & Wesson.

Norman, som sitter i Representantenes hus, sier til avisen The Post and Courier at han ville vise at våpen kun er farlig hvis de havner i gale hender.

– Forsvare meg selv

– Jeg kommer ikke til å bli en Gabby Giffords, sa Norman, og viste til den folkevalgte demokraten Gabrielle Giffords.

Giffords overlevde etter at en mann åpnet ild og skjøt henne i hodet fra kloss hold under et politisk arrangement ved et kjøpesenter i Tucson i Arizona 8. januar 2011. Seks personer ble drept – deriblant ei ni år gammel jente.

– Gitt et scenario der en person kommer inn på et spisested og begynner å løsne skudd, fortalte jeg dem at jeg vil være i stand til å forsvare meg selv, sa Norman, ifølge CNN.

Skytter

Norman skal også ha sagt at han ikke har noe imot å dø, men at vedkommende som skyter ham, må være en god skytter, hvis ikke skyter han tilbake. Det ser dermed ut til at Norman insinuerer at Giffords ble skadd fordi hun ikke var tilstrekkelig bevæpnet.

Senere sendte han ut en pressemelding og understreket at han har tillatelse til å bære våpen, og at han ofte bærer den i offentlighet.

– Mental helse, og enda viktigere, en manglende moral er det som driver denne epidemien. Våpen er ikke problemet, heter det fra Norman.

