Kongressmann fleipet om trakasseringsanklager: «Har du hørt at hun ble antastet av Lincoln?»

Verden

– Har du hørt det? Ruth Bader Ginsburg står fram med at hun ble grafset på av Abraham Lincoln.

Slik åpnet den republikanske kongressmannen Ralph Norman, som representerer South Carolina i den amerikanske kongressen, innlegget sitt i en politisk debatt. Det skriver den amerikanske avisa The Post and Courier.

Vitsen er en åpenbar referanse til anklagene om seksuell trakassering som i disse dagene rettes mot mannen som i sommer ble nominert som Trumps kandidat til høyesterettsdommer i USA, Brett Kavanaugh. Christine Blasey Ford har anklaget Kavanaugh for forsøk på voldtekt da de begge gikk på videregående på 1980-tallet. Nå diskuteres hans kandidatur.

Les mer: Trump tviler selvsagt på voldtektsanklagene

Ruth Bader Ginsburg er 85 år, og sittende høyesterettsdommer. Hun ble innsatt av Bill Clinton i 1993, er kjent for å være radikal. President Abraham Lincoln er imidlertid for lengst død og begravet. Den historisk viktige Lincoln ble født i 1809, var president under borgerkrigen, holdt unionen samlet, avskaffet slaveriet, og ble myrdet i 1865.

Gjenvalg

Ifølge The Post and Courier mottok kongressmann Normans vits «nervøs latter». Norman er oppe for gjenvalg.

Samtidig ruller Kavanaugh-saken videre. Ifølge The New York Times åpner Christine Blasey Ford nå for å forklare seg for Senatet. Dette kan ifølge en epost hennes advokat har sendt til Senatets justiskomité skje i neste uke så lenge senatorer tilbyr henne «betingelser som er rettferdige og garanterer for hennes sikkerhet». Republikanerne har imidlertid satt dato for høringen til mandag.

Advokaten gjentar i e-posten at Blasey Ford aller helst ser at en grundig etterforskning blir gjennomført før hun forklarer seg, men uten spesifikt å kreve en FBI-etterforskning, som tidligere har vært krevd.

Les også: Ny Trump-bok: «Den minst imponerende sex jeg noensinne har hatt, men det menste selvsagt ikke Trump»