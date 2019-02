Detaljene i avtalen ventes å bli offentliggjort tirsdag.

Demokratene og Republikanerne i Kongressen ble i prinsippet enige mandag. Ifølge kilder i Kongressen er partene enige om å bruke nesten 1,4 milliarder dollar på nye barrierer eller gjerder langs grensa mot Mexico.

Dette er langt mindre enn Trump har krevd for å bygge mur langs grensa, skriver NTB.

Avtalen skal inkludere midler til et 100 mil langt gjerde, men ingen mur, ifølge MSNBC.

Unntakstilstand

Og om det ikke er en mur med i avtalen som det skal være enighet om, ja da kan Trump erklære unntakstilstand og bygge muren likevel.

Under et folkemøte i El Paso mandag, var Trump klar fra talerstolen på at muren langs den mexicanske grensen, den kommer.

– De sier at det er framgang i disse samtalene. Men bare så de vet det, vi kommer til å bygge denne muren, sa Trump til et jublende publikum.

– Vi kommer til å bygge denne store sterke muren for å hindre narkotikasmuglere og kriminelle fra å komme inn i landet vårt, sa Donald Trump fra Det hvite hus, kringkastet på MSNBC tirsdag.

Han kritiserte også andre murer rundt omkring for å være lite tiltalende.

– Jeg elsker bygninger. Vi kommer til å få en vakker og flott konstruksjon. Andre murer er så stygge, vår skal bli flott og fin, sa Trump så.

Nedstengning

Hvis Trump nekter å godta avtalen risikerer USA en ny såkalt nedstengning av deler av statsapparatet.

Den forrige nedstengningen skyldtes at Trump nektet å godta en lignende avtale framforhandlet i Kongressen i desember.

Det hvite hus-Talsmann Hogan Gidley sier det er vanskelig å vite om kompromisset er akseptabelt eller ikke uten å ha oversikt over alle detaljene.

– Vi kommer ikke til å gå inn i en dialog om hva forslaget inneholder. Vi kan ikke fokusere på hav som faktisk er i dokumentet, før vi ser hva innholdet er, vil det bli vanskelig å å ha en diskusjon om hva vi vil godta og hva vi ikke godtar, sier talsmann Hogan Gidley ifølge CNN.

