Både Senatet og Representantenes hus stiller seg bak forslaget om å bevilge 4,6 milliarder dollar, snaut 40 milliarder norske kroner, en regning som nå vil havne på president Donald Trumps bord. Pengene skal brukes til å avhjelpe den akutte humanitære situasjonen på grensen mot Mexico.

Det har den siste tiden vært en økning i migranter fra Mellom-Amerika. Demokratene i Kongressen ville gjerne at den nå vedtatte loven skulle være mer omfattende, men ga opp dette for å få forslaget raskere gjennom.

– Vi må sørge for at ressursene som trengs for å beskytte barna er tilgjengelig, opposisjonsleder Nancy Pelosi etter at vedtaket var fattet.

De siste dagenes beretninger om dødsfall og uverdige forhold, spesielt for barna som kommer inn til USA, har gjort dypt inntrykk på mange, også politikerne i Kongressen. Trump har gjentatte ganger sagt offentlig at han støtter grensepolitiet i deres arbeid, men ansatte i etaten opplyser til Reuters at de mange steder er i ferd med å gå tom for penger.

