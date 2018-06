Verden

Samtlige av demokratene stemte nei, mens flere av republikanerne understreket av lovforlaget ikke går langt nok i å stramme inn ulovlig innvandring. Det er republikanernes andre forsøk på å få i stand en ny innvandringslov, og andre gang de mislykkes.

USAs president Donald Trump tvitret før avstemningen og oppfordret Kongressen til å vedta loven, men har den siste tiden også gitt uttrykk for at republikanerne har kastet bort tiden sin på forslaget ettersom demokratene uansett ville stemme nei.

Også under forhandlingene om kompromissforslaget sendte Trump blandede signaler. Først distanserte han seg fra forhandlingene. Deretter ga han uttrykk for at han ikke likte det de kom fram til. Til slutt snudde han og varslet at han ville støtte et kompromiss.

I forslaget som ble nedstemt lå det blant annet en bevilgning på 25 milliarder dollar, over 200 milliarder kroner, til bygging av en mur på grensen mellom USA og Mexico. Muren var ett av presidentens viktigste valgløfter, men han har lenge lovet at den vil bli betalt av Mexico.

Lovforslaget la også opp til at unge innvandrere som har bodd i USA uten lovlig opphold siden de var små, skal kunne få amerikansk statsborgerskap. (NTB)