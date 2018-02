Verden

– Det var en enstemmig avgjørelse. Republikanerne befant seg plutselig i en situasjon som ikke kunne forsvares da de offentliggjorde et villedende notat og nektet å offentliggjøre demokratenes svar. Så jeg tror de følte seg tvunget til å komme til denne avgjørelsen i dag, sier demokraten Adam Schiff.

For at notatet skal kunne offentliggjøres, må avgjørelsen også godkjennes av president Donald Trump. Han har fem dager på seg til å komme til en beslutning.

En talsperson ved Det hvite hus sier Trump vil vurdere offentliggjøringen av demokratenes notat på lik linje som han vurderte republikanernes dokument.

Omstridt

Etterretningskomiteens avgjørelse kommer etter at et omstridt dokument om FBIs Russland-etterforskning ble offentliggjort fredag. Det notatet er ført i pennen av staben til republikaneren Devin Nunes og hevder FBI og justisdepartementet har opptrådt kritikkverdig og løpt Demokratenes ærend.

Trump hevder notatet renvasker ham for anklagene om at han fikk russisk bistand i valgkampen, noe Schiff, andre demokrater og FBI har avvist. FBI har uttalt at de mener vesentlige fakta er utelatt.

Dokumentet ble gjort tilgjengelig for allmennheten kort tid etter at det ble nedgradert av Trump, noe presidenten gjorde på tross av at FBI og det amerikanske justisdepartementet var sterkt imot det. Det var også demokratene i Representantenes hus.

Tilbakeviser påstander

Demokratenes notat tar sikte på å tilbakevise påstandene om at FBI og justisdepartementet har misbrukt sine posisjoner.

– Vi tror dette er informasjon den amerikanske befolkningen vil ha nytte av å se, sier Schiff.

Kort tid før avstemningen i etterretningskomiteen anklaget Trump Schiff for å være en av Washingtons største løgnere.

«Lille Adam Schiff, som forsøker desperat å sikre seg en høyere stilling, er en av de største løgnere og lekkere i Washington, helt på høyde med Comey, Warner, Brennan og Clapper!», tvitret presidenten mandag. (NTB)

