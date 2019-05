Fredag er det duket for en ny skolestreik for klimaet i over 100 land. Inspirert av svenske Greta Thunberg, som har streiket én dag hver uke siden august, er det planlagt protester i over 1.000 byer.

På samme tid skal europeiske velgere stemme fram et nytt EU-parlament, i et valg som varer fra 23. til 26. mai.

I et Europa der ytre høyre-partier ligger an til å sikre økt oppslutning, trekkes migrasjon i de fleste medlemslandene fram av topp tre-saker velgerne mener bør debatteres før valget, ifølge Politico.

Ungdomsledighet er en annen fellesnevner i flere land, men ut over det er det store skiller mellom land i nord, vest, sør og øst.

Les også: Høyrepopulister trekker ikke bare sinte hvite menn før EU-valg

Nord og vest

Velgere i Frankrike, Luxemburg, Belgia, Nederland og Tyskland, alle i Vest-Europa, har klima som en hovedsak de vil ha debattert før valget.

Danske og svenske velgere er også svært opptatt av klima, ifølge tallene Politico presenterer. 25 prosent av de spurte i Danmark trekker fram klima, fulgt av 19 prosent som svarer migrasjon. I Greta Thunbergs hjemland Sverige svarer 30 prosent klima.

Sør i Europa, i Spania, Italia og Hellas, er topp tre-lista lik, selv om rekkefølgen er litt forskjellig. I tillegg til migrasjon og ungdomsledighet, er økonomi en viktig sak for mange av de spurte.

Migrasjon er et viktig tema for mange europeiske velgere. Foto: Federico Scoppa/NTB scanpix

Dette er tre land der mange av migrantene som har tatt seg til Europa de siste årene, har kommet i land. De har også høyest ungdomsledighet i EU.

Blant landene i Øst-Europa er migrasjon og økonomi gjengangere på topp tre-lista.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Erklærte klimakrise

I forkant av EU-valget har 100 forskere fra 50 universiteter over hele Europa sett på hvordan de ulike partiene driver valgkamp.

Prosjektet EEMC, som ledes av Edoardo Novelli ved Roma Tre-universitetet, har blant annet sett på hvilke temaer partiene har lagt mest vekt på.

I tillegg til en samlet oversikt over unionen som helhet, der «Europa» er det temaet som scorer høyest, skiller de mellom vest, sør, øst og nord.

I alle de fire regionene er topptemaet til partiene «Europa», mens i Sør- og Øst-Europa følges det av kategorien «verdier».

I Nord- og Vest-Europa er det derimot miljø som innehar andreplassen.

Les også: Kommentar: Et blåere Europa

Unge velger migrasjon

Greta Thunbergs klimastreik har fått stor oppmerksomhet, og den 16 år gamle klimaaktivisten har inspirert skoleelever over hele verden.

På oppdrag fra den tyskbaserte TUI Foundation har YouGov sett nærmere på hva som opptar europeere mellom 16 og 25 år. Asyl og migrasjon trekkes i aldersgruppa fram som EUs nøkkelutfordring, fulgt av klimabeskyttelse og økonomisk politikk.

Både unge og voksne har demonstrert for klimaet de siste månedene. Foto: Hatim Kaghhat/NTB scanpix

Flere av de spurte svarer at de har deltatt i en demonstrasjon i løpet av de siste 12 månedene, eller at de av etiske eller politiske grunner kjøper, eller unnlater å kjøpe, enkelte produkter.

Beskyttelse av klimaet er hovedmotivasjonen for politisk handling for 43 prosent av de spurte, ifølge undersøkelsen.

Les også: Ny skolestreik: – Erna Solberg viser at hun ikke har skjønt noen ting

Grønn bølge

Spørsmålet for mange nå er om også grønne europeiske partier drar nytte av momentet fra klimastreikene. De europeiske grønne/Den frie europeiske alliansen i EU-parlamentet ligger ifølge målinger an til å sikre 55 seter i det kommende valget, opp 3 fra 2014.

Etter økt oppslutning om grønne partier i det tyske valget i fjor, er det snakk om en såkalt «grønn bølge» i landet, ifølge BBC.

(F.v.): EU-parlamentmedlemmene Ska Keller og Sven Giegold, under partikongressen til De europeiske grønne/Den europeiske frie allianse i Leipzig i Tyskland i fjor. Foto: Tobias Schwarz/NTB scanpix

I Italia er bildet annerledes. En samlingskoalisjon ved navn Europa Verde, Grønt Europa, styrer mot 1 prosent oppslutning. Partiet lanserte mandag en twitterkampanje med håp om å overtale den italienske nasjonalforsamlingen til å følge i fotsporene til Storbritannia og Irland og erklære klimakrise, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

Partiet kom også med en oppfordring til foreldre og besteforeldre om å jobbe for å stanse klimaendringene:

– Vi må tenke på framtida til våre barn og barnebarn.

Les også: Ytre høyre skremt av brexit

Meningsmålinger tyder på at de dominerende sentrumspartiene vil miste sitt 40-årige flertall, og at EU-skeptiske partier vil få stor fremgang. 400 millioner velgere går til urnene i helgen. Utfallet vil vise om innbyggerne fortsatt har tillit til EU som et europeisk prosjekt. Grafikk fra Nyhetsgrafikk.