Denne sommeren har en uventet hetebølge herjet i Alaska, og nå har det varme vannet drept over 850 laks i elvene. Forskre har observert fiskedød blant flere av artene, skriver CNN.

En av dem er Stephanie Qiunn-Davidson. Hun ble varslet av lokalbefolkningen om en massiv fiskedød langs Alaskas Koyokuk-elv i slutten av juli, og tok med seg flere kolleager for å studere fenomenet.

200 miles of river. Dead chum consistently along entire stretch. None had spawned. 850 counted, many more missed. Likely ruled out mining, disease/parasites. All signs point to heat stress. Sad to see. Hoping this is not the new normal. #climatechange #salmon #yukonriver #alaska pic.twitter.com/zAHWSgy3pg