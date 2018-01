Verden

Trump åpnet talen til Kongressen med en oppsummering av året som har gått, med blant annet orkaner i Florida og Texas og skogbranner som har herjet i Texas.

– Sammen har vi stått på seierens tinder og opplevd smerte i motgang, sa Trump og la til en beskjed til dem som er berørt av disse naturkatastrofene:

– Vi er med dere, og vi skal komme gjennom dette sammen.

– Unionen vår står sterkt fordi folket vårt er sterkt, sa Trump i talen etter at han inntok talerstolen ved 21-tiden tirsdag kveld – klokken 3 natt til onsdag norsk tid.

– En amerikansk familie

Det var ventet at presidenten ville ta til orde for å samle partiene og snakke om landets fremtid som «én amerikansk familie».

– I kveld rekker jeg ut en hånd for å samarbeide med medlemmer av begge partier – Demokratene og Republikanerne – for å beskytte våre borgere, uansett bakgrunn, farge eller tro, sa Trump og bekreftet dermed noe av et som var lekket ut på forhånd.

– Det er ikke nok at vi samles når tragedier rammer. Jeg ber om at vi alle setter våre uenigheter til side, finner fram til et felles grunnlag og det fellesskapet vi trenger for å tjene det folket som har valgt oss.

– Jobbene kommer tilbake

Et annet tema som var varslet på forhånd var den amerikanske økonomien. Trump skrøt blant annet av å ha gjennomført «de største skattekuttene og reformene i amerikansk historie».

– Dette er en ny tid for Amerika. Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å begynne å leve den amerikanske drømmen.

– Vi har fjernet flere reguleringer i løpet av vårt første år ved makten enn noen annen regjering. Vi har gjort slutt på krigen mot amerikansk kraft og mot rent og vakkert kull. Vi eksporterer nå kraft til verden, fremhevet Trump. Han snakket også om industriarbeidsplasser, ikke minst i bilindustrien.

– Mange bilprodusenter bygger og utvider sine fabrikker i USA, noe vi ikke har opplevd på flere tiår. Amerikanere er ikke vant til slike nyheter. I årevis har bedrifter og arbeidsplasser forsvunnet ut av landet, men nå kommer de tilbake.

Innvandring

Presidenten tok også opp de fire grunnpilarene i den ventede innvandringsreformen. Pakken, som skal opp til debatt i Kongressen, har allerede fått mye omtale, og hovedpunktene var dermed velkjente både i og utenfor salen.

– Den første pilaren er et sjenerøst tilbud som kan føre til statsborgerskap for 1,8 millioner ulovlige innvandrere som ble tatt med hit av foreldrene sine. Den andre er fullstendig sikring av grensen med blant annet en grensemur mot sør. Den tredje er å endre visumlotteriet som gir opphold til folk uten å vurdere kunnskap, nytte og folks sikkerhet. Den fjerde pilaren er å beskytte kjernefamilien og få slutt på kjedeinnvandring.

Det siste begrepet brukes av mange om familiegjenforening. Trump sier han vil stramme inn ordningen og begrense hvilke familiemedlemmer som omfattes. Han vil kun inkludere ektefeller og mindreårige barn.

– Denne reformen er nødvendig, ikke bare for økonomien vår, men for sikkerheten og fremtiden vår.

Iran, Nord-Korea og IS

Trump brukte også tid på kampen mot narkotika og mot gjengkriminalitet. Han uttrykte støtte til iraneres kamp for frihet og fordømte Nord-Koreas undertrykking avsitt eget folk. Han gjentok sin misnøye med den iranske atomavtale og sin bekymring for det nordkoreanske atomprogrammet.

Presidenten ba i talen om mer penger til forsvaret, og han kom inn på kampen mot IS.

– Mye arbeid gjenstår. Vi vil fortsette vår kamp til IS er nedkjempet.

Patriotisk avslutning

Men talen handlet ikke bare om det som er gjort og det politiske arbeidet som venter. Trump avsluttet med en patriotisk hyllest til det amerikanske folket og alt de står for.

– Så lenge vi er stolte av hvem vi er og hva vi kjemper for, er det ingenting vi ikke kan oppnå. Så lenge vi tror på våre verdier, på våre borgere og på Gud, kommer vi ikke til å mislykkes. Familiene vil blomstre, folket vil oppnå velstand og nasjonen vil for alltid være trygg, sterk, stolt, mektig og fri.

– Takk, og Gud velsigne Amerika. (NTB)