Kinesisk sonde landet på månens bakside

Kineserne skriver romfartshistorie når de nå har gjennomført den første «myke landingen» på den delen av månen som vender bort fra jorda. Sonden skal gjennomføre eksperimenter og utforske det uberørte terrenget som en del av et tokt kineserne har planlagt i årevis.

Med torsdagens månelanding ønsker Kina å markere seg som et land med høy økonomisk vekst og teknologisk ekspertise, som bevis på at Kommunistpartiet har klart å få landet ut av fattigdom. Landet har i en årrekke prioritert romfartsprogrammet sitt, og president Xi Jinping har tidligere tatt til orde for å gjøre Kina til en supermakt i verdensrommet.

Kinesiske eksperter snakker også om å sende et menneske til månen før 2020 og ha en operativ romstasjon i verdensrommet på samme tid.

Jordens nærmeste nabo roterer rundt sin egen akse på en slik måte at nesten halvparten av den aldri er synlig her nede fra.

Månens bakside har aldri blitt utforsket av mennesker eller romfartøy, men en svært eksklusiv gruppe amerikanske astronauter har sett den mens de har fløyet i bane rundt månen. Apollo 8 var det første romfartøyet som gikk rundt månen. Julenatten 1968 kunne William Anders ta det første bilde av en «jordoppgang», at Jorden tilsynelatende står opp over månens horisont.