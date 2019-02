Kinas mest populære app gir poeng for å studere president Xis politikk

Under kulturrevolusjonen i Kina var Maos Lille Røde obligatorisk lesning. Nesten femti år senere, har Det kinesiske kommunistpartiet utviklet en ny måte å få folket til å lære om partiet og presidenten Xi Jinpings politikk på: Gjennom en app.

I løpet av kort tid har appen Xuexi Qiangguo. som kan oversettes til både "studer et mektig land" men også inkluderer et ordspill med Xi - presidenten - som kan oversettes til "studer Xi og gjør landet mektig", ifølge Inkstone.

Appen som skal ha blitt utviklet av teknologigiganten Alibaba er den appen som er hyppigst lastet ned på Apple China. Den inkluderer nyhetsartikler om kommunistpartiet, korte videosnutter og dokumentarer om president Xis politikk og filosofi.

Da nettstedet Quartz.com sjekket nyhetsfeeden i appen 19. februar i år, handlet de fem mest populære nyhetsartiklene alle om Xis siste taler og møter med andre politikere.

Arbeidsgiver følger med

Ifølge Inkstone, er appen obligatorisk for millioner av partimedlemmer og ansatte i offentlig sektor, som kan følge med på brukernes daglige aktivitet. Brukerne får poeng for ulike oppgaver: ti poeng for å se en dokumentarfilm om Kinas militære, for eksempel, og ett poeng for å logge inn og lese en sak. Å fullføre et quiz gir brukeren seks poeng.

Flere arbeidsplasser krever at de ansatte oppnår en viss poengsum hver dag. Andre steder lover lokale myndigheter gaver eller gratis inngang for innbyggere med høy poengsum: I millionbyen Zibo øst i Kina får innbyggere med over 800 poeng rabatt på flere turistattraksjoner, ifølge Inkstone.

Streng sensur

Ifølge kinesiske medier har flere nå kjøpt seg smarttelefoner for å kunne følge med på og bruke appen. Kina har flest internettbrukerer i verden, og verdens største marked for smarttelefoner.

Kinesiske myndigheter har lenge drevet streng sensur av innhold på internett, og sosiale medier som Facebook og Youtube er ikke tillatt.