Om lag et døgn etter at Kinas toll på amerikanske varer til en verdi av 60 milliarder dollar trådte i kraft, sier landets forsvarsminister Wei Fenghe at de fortsatt er åpen for ytterligere samtaler med amerikanerne.

– Hvis USA vil snakke, vil vi ha døra åpen. Hvis de ønsker kamp, er vi klare, sier ministeren på en internasjonal sikkerhetskonferanse i Singapore søndag.

Uttalelsen til forsvarsministeren kommer omtrent samtidig som kinesiske myndigheter kommer med en offentlig uttalelse på åtte ulike språk.

Vil ha gjensidighet

I uttalelsen sier de at de i løpet av elleve runder med samtaler har holdt ord, men sier de ikke kommer til å gå med på kompromisser i «viktige prinsippspørsmål».

– Et lands suverenitet og verdighet må bli respektert. En avtale mellom to parter må være basert på likhet og gjensidighet, heter det.

I uttalelsen sier de videre at det er USA sitt ansvar for at de ennå ikke har klart å inngå en handelsavtale.

Handelskrigen har ikke gjort «America great again», som spiller på president Donald Trumps valgkampslagord «Make Amerika great again».

– USAs toll har ikke ført til at den amerikanske økonomien har vokst. I stedet har den blitt svært svekket, heter det i uttalelsen.

– Uakseptable krav

Uansett hva framtiden måtte bringe, sier kineserne at de står på sine krav uavhengig av hvordan saken utvikler seg.

Visehandelsminister Wang Shouwen sier at i forhandlinger har USA kommet med uakseptable krav som han mener går utover den kinesiske suvereniteten.

– Gir du dem lillefingeren, tar de hele hånden, sier Wang om amerikanernes forhandlingstaktikk.