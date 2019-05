Kina hinter om at sjeldne metaller kan bli brikke i handelskrigen

Metallene, også kalt sjeldne jordarter, er en gruppe grunnstoffer som brukes i produksjon av mobiltelefoner, datamaskiner, elbiler, vindturbiner, TV-er, militært utstyr og svært mye annen teknologi.

Mesteparten av verdens utvinning og rundt 90 prosent av raffineringen av disse stoffene skjer i Kina. USA importerer opp mot 80 prosent av sine sjeldne jordmetaller fra Kina.

Dette har ført til spekulasjoner om at Kina kan kutte metall-eksporten som et mottrekk i handelskrigen – noe også kinesiske myndigheter og medier nå antyder kan skje.

– USA vil angre

– USA fører handelskrig mot Kina og risikerer å miste tilgangen til materialer som er avgjørende for å opprettholde landets teknologiske styrke, skriver det offisielle nyhetsbyrået Xinhua i en kommentar.

Den statlige tabloidavisen Global Times er mer direkte og skriver i en lederartikkel at Kina kan bruke sjeldne jordmetaller «som et våpen». USA vil angre på å tvinge Kina til å gjøre dette, advares det.

En ikke navngitt tjenestemann i Kinas Kommisjon for nasjonal utvikling og reform sier det kinesiske folk vil være lite fornøyd hvis noen bruker produkter laget med kinesiske sjeldne jordmetaller til å undertrykke Kinas utvikling.

Oppdaget i Sverige

Nok et signal kom i forrige uke, da kinesisk TV viste bilder av president Xi Jinping under et besøk på et anlegg som produserer sjeldne jordmetaller.

Tross navnet finnes det betydelige mengder av de fleste av disse metallene i jordskorpen. Men det finnes få forekomster som egner seg for gruveutvinning.

Hvis Kina kutter eksporten av grunnstoffene, vil andre land trolig trappe opp sin egen produksjon.

De første sjeldne jordmetallene ble oppdaget i Sverige på slutten av 1700-tallet, og flere av dem er oppkalt etter Ytterby-gruva utenfor Stockholm. Scandium fikk navn etter Skandinavia, mens Holmium er oppkalt etter det latinske navnet på den svenske hovedstaden.

Også i Norge finnes det forekomster av de ettertraktede metallene. Ifølge Teknisk Ukeblad ligger trolig Europas største forekomst i Telemark – men det er usikkert om området her er egnet for utvinning.

