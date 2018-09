Verden

Tonen var hjertelig og smilene brede da Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in onsdag la fram en felles erklæring etter toppmøtet i Pyongyang.

Begge mener at de har tatt et stort skritt mot fred og full atomnedrustning ved å inngå en rekke nye avtaler som både omhandler sikkerhetsspørsmål og nedrustning, samt tiltak for å bedre kontakten og samarbeidet mellom de to landene.

– Vi er blitt enige om å gjøre Nord-Korea til et fredens land som er fritt for atomvåpen og atomtrusler, sa Kim da han holdt pressekonferanse sammen med Moon utenfor gjestehuset der den sørkoreanske presidenten bor under det to dager lange oppholdet.

Kim har blant annet lovet permanent nedleggelse av Nord-Koreas viktigste atomanlegg hvis USA svarer med tilsvarende tiltak. Han åpner også for å la internasjonale observatører overvåke nedleggelsen av et testanlegg for raketter og en utskytingsrampe.

Sommer-OL

De to landene vil også forsøke å jobbe fram en felles søknad om å arrangere sommer-OL i 2032, samt samarbeide om sommer-OL i Japan i 2020.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) pleier tradisjonelt å tildele OL sju år før lekene avvikles. Det vil gi de to koreanske landene tid fram til 2025 med å sette sammen en fullverdig søknad.

Sør-Korea har tidligere arrangert sommer-OL én gang. Hovedstaden Seoul var vertsby i 1988. I februar ble vinter-OL holdt i Pyeongchang. Der deltok Nord-Korea. De de to koreanske landene stilte med et felles kvinnelag i ishockeyturneringen.

Skepsis og optimisme i USA

Møtet i Pyongyang er blitt fulgt med argusøyne i Washington der en del republikanere frykter at Moons tilnærming er for myk.

Mens president Donald Trump skriver på Twitter at de to har inngått noen «spennende avtaler», er den republikanske senatoren Lindsey Graham langt mer skeptisk. I en Twitter-melding uttrykker han frykt for at toppmøtet kan undergrave utenriksminister Mike Pompeo og FN-ambassadør Nikki Haleys forsøk på å legge mest mulig press på Nord-Korea.

– Mens Nord-Korea har sluttet å teste missiler og kjernfysisk utstyr, har de IKKE gått videre til atomnedrustning, skriver Graham.

Meningen er at samtalene mellom Moon og Kim også skal legge til rette for et nytt toppmøte mellom Kim og Trump. Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP er det imidlertid usikkert om resultatet er godt nok til at Trump kan ta opp stafettpinnen der Moon etterlot den.

Mens amerikanerne krever full atomnedrustning uten betingelser, har Nord-Korea først ønsket en erklæring om at Koreakrigen formelt er avsluttet. Verken Moon eller Kim nevnte imidlertid dette kravet onsdag.

Koreakrigen begynte i 1950 og kamphandlingene ble avsluttet med en våpenhvileavtale i 1953, men den er fortsatt ikke formelt avsluttet.

Kim til Seoul?

Det er første gang Moon besøker Nord-Korea, som hans foreldre flyktet fra under Koreakrigen for snart 70 år siden. Under pressekonferansen kunngjorde Kim at han vil besøke Seoul så snart som mulig. Hvis besøket blir en realitet, vil han være den første nordkoreanske lederen som besøker den sørkoreanske hovedstaden siden de to landene ble atskilt mot slutten av andre verdenskrig i 1945.

Kim og Moon er også enige om å opprette en buffersone mellom landene for å redusere militære spenning og unngå utilsiktede sammenstøt. De vil dessuten fjerne elleve vaktposter i grensebyen Panmunjom innen desember, samt rydde vekk landminer på begge sider. Det skal også innføres flyforbud for fly, helikoptre og droner ved grenselinjen.

Storslått velkomst

Kim har sørget for å gi Moon en storslått velkomst til den nordkoreanske hovedstaden. Etter ankomsten tirsdag kjørte de to i en åpen limousine der de ble møtt av titusener av festkledde nordkoreanere som viftet med blå og hvite flagg som symboliserer en gjenforening mellom de to landene.

Senere onsdag skal de to spise sammen på en nyåpnet fiskerestaurant ved bredden av Taedong-elven, ettersom Moon selv har sagt at han vil spise på en vanlig restaurant med vanlige nordkoreanere under besøket.

Deretter er det klart for en oppvisning med 17.000 barn på den enorme 1. mai-stadionen. Torsdag skal Kim og Moon besøke vulkanen Paektu, som ligger på grensen mellom Nord-Korea og Kina.

De to første toppmøtene mellom Kim og Moon har foregått i grensebyen Panmunjom i den demilitariserte sonen. (NTB)

