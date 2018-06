Reality-stjernen Kim Kardashian besøkte onsdag Det hvite hus og ba USAs president Donald Trump benåde en 63 år gammel kvinne som soner livstid for en narkodom.

Møtet fant sted noen timer før Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte en vesentligere Kim i Pyongyang torsdag – nemlig Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

– Storartet å møte Kim Kardashian i dag, snakket om fengselsreform og straffutmåling, skrev Trump på Twitter etter møtet onsdag.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF