Verden

Men hva brevet inneholder er fortsatt ukjent. Også for Trump.

– Jeg tror det er et veldig positivt brev, sier den amerikanske presidenten.

Brevet skal være i hendene på utenriksminister Mike Pompeo og nå på vei til Donald Trump. Dette bekreftes av Utenriksdepartementet, skriver CNN.

Dermed er det opprettet direkte kommunikasjon mellom USA og Nord-Koreas ledere. Det skjer etter at Kim Jong-un fortalte spesialutsending Chung Eun-yong fra Sør-Korea at han ønsket å inngå en atomavtale før Trumps periode er over, og at Kim Jong-un har «ubegrenset» med tillit til Trump.

Ifølge Chung sa Kim at: «Jeg har aldri sagt noe dårlig om president Trump, til noen».

– Elegant

Trump fortalte torsdag at et brev ble overlevert i den koreanske demilitariserte sonen.

– Et brev vil overleveres meg, et personlig brev fra Kim Jong-un, til meg, sa Trump til pressen på hans fly Air Force One torsdag.

– Det blir levert. Det er i grunn en elegant måte. Det er slik det ble gjort for mange år siden, før vi hadde alle de nye innretningene vi har i dag, sa Trump.

– Men et brev blir levert, og jeg tror det vil være et veldig positivt brev, la Trump til.

Spenning

Det har vært en sterk spenning mellom Kim Jong-un og Donald Trump. Og de to har snakket nedsettende om hverandre siden Trump startet valgkampen sin. Dog er det Trump som har vært ivrigst i krangelen.

Blant annet har Trump tvitret: «Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår fantastiske utenriksminister, at han kaster bort tiden sin ved å forhandle med lille Rocket man».

Trump omtalte Kim som «Rocket man» også i en tale i FN.

Kim Jong-un på sin side har kalt Trump for en «mentalt forstyrret senil gamling».

Så at Kim aldri har sagt noe stygt om Trump til noen, er ikke sant.

